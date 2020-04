Diputado Longton criticó un posible retiro de dinero en el fondo de pensiones

El parlamentario planteó en el matinal "Contigo en la Mañana" que la idea afectará directamente a la jubilación de las personas.

Una intensa polémica abrió este martes el diputado Andrés Longton en el programa "Contigo en la Mañana" de CHV, donde debatió acerca del retiro de fondos de pensiones de las AFP.

Esto, luego que la AFP UNO compartiera su propuesta para enfrentar la crisis que afecta al país por el desempleo ocasionado por la pandemia del Covid-19.

El parlamentario fue consultado sobre la opción de poder retirar un millón de pesos por vez única, respondiendo lo siguente.

"Yo no tendría problema si se pudiera precaver qué va a pasar con los ahorros de esas personas el día que se jubilen, porque hoy día tú les puedes entregar uno o dos millones de pesos, pero eso va afectar directamente a su jubilación", indicó.

Para explicar su punto, el honorable aseguró que "mientras no resolvamos qué está pasando con la AFP (…) lamentablemente tenemos el sistema de AFP que está dando pensiones de miseria a muchas personas y, en definitiva, no queremos incrementar aquello. Es decir, ¿qué pasa con toda esa gente que está jubilada y que le vamos a permitir retirar parte de su jubilación? ¿Qué va a hacer después? ¿Con cuánto va a jubilar? ¿Cuánto va a recibir mensual?".

Tras sus palabras, el animador del espacio, Julio César Rodríguez comentó que "no entiendo su lógica, diputado. ¿Usted me está diciendo que no le quiere entregar dinero a personas empobrecidas hoy, porque podrían empobrecerse en 20 años más?".

"No, lo que digo es que una persona que hoy está jubilada y que le permitieron sacar parte de sus ingresos, va a poder palear la crisis, ¿pero después qué va a pasar? ¿Cuánto va a recibir mensual? Yo estaría de acuerdo en la medida que haya un plan y a mediano plazo. Es decir, el dinero que se vaya a entregar, una vez que se acabe (la crisis) no produzca que la mensualidad que esa persona producto de la jubilación va a ser tan baja que ni siquiera le va a dar para vivir. Entonces, en la medida que seamos precavido", respondió el parlamentario.

La periodista y conductora del espacio, Montserrat Álvarez también increpó al diputado, expresando que "el gobierno tendría que tomar la iniciativa. ¿Por qué el gobierno no lo quiere hacer?".

"Habría que preguntarle al gobierno, pero yo creo que no están por defender el modelo. El gobierno ha avanzado por un sistema mixto, no hay tema ideológico. Sí estamos por cambiar el sistema AFP y en esa línea estamos avanzando" , cerró Longton.