Diputado Kaiser advirtió que al Minsal que no se pondrá las dosis refuerzo contra el COVID

"Si la solución a que no funciona un medicamento es tomar más medicamento entonces yo quiero una mejor explicación", señaló parlamentario.

El diputado de ultraderecha, Johannes Kaiser, nuevamente se mostró en contra de las medidas restrictivas del Ministerio de Salud en relación a la pandemia y la revisión de los aspectos del Plan Paso a Paso.

“Este país no puede seguir siendo gobernado por decretos no respaldados democráticamente por el Congreso. El Minsal no está por sobre la Constitución y no puede seguir cercenando nuestros derechos a discreción“, comentó el parlamentario a través de sus redes sociales.

En materia del trabajo legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados, el parlamentario sostuvo que las restricciones sanitarias “nos complican la tarea parlamentaria. Pero a mí me complica mucho más otro tema: Yo no soy fundamentalmente una persona que esté en contra de medidas restrictivas cuando existe un riesgo para la salud. Lo que pasa es que si se hacen, se tienen que hacer bien”.

“Tiene que existir un respaldo científico y también político, no puede ser que estemos gobernados por decretos del Ministerio de Salud y cercenar los derechos fundamentales de los chilenos solamente por decreto. O hay Estado de Excepción constitucional -en ese caso sí pueden restringir los derechos, movimientos, etc. – o no lo hay. Entonces, no puede un decreto del Ministerio de Salud simplemente pasarse la Constitución política por la cola del pavo”, precisó el diputado.

Bajo dicha premisa, postuló que como ciudadanos se debe y puede exigir el restablecimiento del Estado de Derecho debido a una “preeminencia constitucional”, la que, según considera, “desde que se acabó el Estado de Excepción no ha sido tomada en cuenta”.

Regresando a las medidas instauradas en el Congreso, Kaiser explicó que “la Cámara está solicitando test de antígenos -cada tres días o una cosa así-, mascarilla y lo que está establecido por decreto del Ministerio de Salud y eso hace la vida bastante desagradable para serle bien honesto. No exigen Pase de Movilidad”.

Sobre la situación de las vacunas de los diputados y diputadas, enfatizó que la exigencia de que las dosis estén al día o informen sobre su proceso de inoculación, “no sería legal. No puede ser demandada como un requisito para participar del proceso democrático“.

Un lineamiento personal que se condice con su decisión de no acceder a la dosis de refuerzo, reiterando que se trata de una determinación personal y que “debiese tomar cada ciudadano de la mano de su médico, que se la recete. Por una razón muy sencilla: No todos los seres humanos reaccionamos igual a las medicinas. Entonces, uno puede cometer errores graves. Obligar, por ejemplo, a una persona que es alérgica o que tiene muchas alergias a tomarse una vacuna que sabemos que puede provocar un efecto adverso en esa materia, me disculpará, pero no sé si eso es justificable”.

Junto a esto, fue claro en señalar que “yo no me voy a poner las dosis de refuerzo”, detallando que es porque “yo tengo preexistencia, yo genero coágulos. Yo soy un grupo de riesgo a la hora de vacunarse”.

“Yo tengo mis dos vacunas, cumplí con lo que me exigió el Estado, me dijeron que eran dos vacunas, y ahora me dicen que son tres, cuatro, o cinco o seis… y la verdad quién sabe cuántas más. Si la solución a que no funciona un medicamento es tomar más medicamento entonces yo quiero una mejor explicación“, aseveró.

Al ser consultado si es que en materia de dosis de refuerzo oficiará al Minsal, Johannes Kaiser esclareció que son “miles de personas que en Chile están en una situación médica personal que probablemente es de riesgo”. Por lo mismo, “yo puedo, por supuesto, oficiar y a través de la Comisión de Salud vamos a empezar a presionar por este tema. Pero yo quiero presionar fundamentalmente desde el punto de vista constitucional, porque, nuevamente, a mí lo que me molesta es la falta de debate científico y técnico”.

Finalmente, advirtió que como bancada van a oficiar a la cartera para aclarar las modificaciones del Plan Paso a Paso. “Pero no solo la banca, lo podemos hacer los parlamentarios individualmente”, dijo.

“El oficio es una idea que conversamos con la bancada y lo veremos la próxima semana. No se olvide usted que estamos recién instalándonos. La demanda de tiempo, atención y aprender hacer las cosas no es menor. Pero lo tenemos absolutamente presente y probablemente esta semana hagamos un par de movidas en dirección a corregir y en lo posible a ayudar al gobierno a tomar buenas decisiones”, cerró.