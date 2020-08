Diputado Gutiérrez explicó su reacción ante fiscalización de la Armada

El parlamentario se defendió de las acusaciones explicando que se siente más autoridad porque lo eligió el pueblo.

El diputado comunista Hugo Gutiérrez se defendió de las acusaciones tras la viralización de un video donde se le ve negándose a ser fiscalizado por personal de la Armada en la ciudad de Iquique.

"A mí no puede controlar (…) yo soy más autoridad que usted, yo puedo controlarlo a usted, ¿me entiende? Si usted me va a controlar a mí, yo lo controlo a usted, nos controlamos todos y hay un problema (…) a mí en la Cámara me pasa lo mismo, que cuando me controlan a mí, yo tengo que denunciar a quien me controla", explicó el diputado a Canal 13.

"Yo me siento más autoridad, sí, me siento más autoridad ¿Sabe por qué? Porque me eligió el pueblo. Me eligieron los ciudadanos para representar sus intereses, quejarme de los abusos",agregó.

En esa misma línea, explicó que: "Imagínese a un diputado a quien se le abalanzan al vehículo de manera prepotente… mi obligación es representar al pueblo ante este abuso de poder. Lo hicieron con un diputado, imagine cómo será con un ciudadano que no puede enfrentarlos", cerró.