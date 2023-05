Diputado Durán exige “defender la vida” en el borrador constitucional y emplaza a Kast a reaccionar

El pasado viernes, el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, criticó el anteproyecto de la Comisión Experta que no reconoce el derecho a la vida del embrión.

En ese sentido, el parlamentario le pidió a José Antonio Kast “actuar en consecuencia de los valores que siempre ha defendido”.

Respecto a la propuesta constitucional de expertos, Durán quiere que dicho punto se establezca como “no negociable“.

Asimismo, manifestó que "yo espero que las cesiones que puedan hacer los consejeros constitucionales sea en otros temas y no tenga que ver con la vida del embrión".

"Me llama la atención que los expertos de mi sector no hayan defendido el punto con más fuerza, porque para el mundo cristiano el respeto por la vida es intransable desde la concepción hasta la muerte. Cuando la experta de izquierda Verónica Undurraga señala que no comparte que el embrión o feto sea titular del derecho a la vida, lo que está diciendo simplemente es que está a favor del aborto libre", señaló.

Por ello, el legislador evangélico por el distrito 13, llamó al partido republicano a tener una mayor representación para defender aquel punto y realizó una petición al timonel de la cartera, José Antonio Kast.

"Mi llamado es a José Antonio Kast para que demuestre ahora en una instancia tan importante que este tipo de valores no son negociables. Hay puntos que no se pueden ceder y el derecho a la vida, incluyendo la vida del embrión es el más importante de todos. Si eso no ocurre sería una gran decepción para los cristianos".

El legislador aclaró que, es cierto que la constitución es un espacio de debate y hay temas en que todos los sectores tienen que ceder, "pero pensar que la vida de un niño que está en el vientre es transable o cambiable no lo podemos aceptar".

Finalmente, aseguró que “yo confío en que republicanos y José Antonio Kast mantengan su consistencia, y ahora que tienen el poder en sus manos, no cambien sus convicciones(…) El mundo cristiano no quiere volteretas, sino gente que defienda a todas las personas, incluyendo los niños en gestación”.