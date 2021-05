Diputado Diego Ibáñez emitió discriminadores dichos contra los seguidores de Pamela Jiles

El parlamentario del Frente Amplio demostró toda su arrogancia contra los "nietitos", a pesar que fue electo con un 2,52% en las últimas elecciones.

El Frente Amplio se ha ido convirtiendo poco a poco en un nido de personajes elitistas que tienen el descaro de insultar y denigrar a cualquier otra idea política que no comulgue con ellos.

Así quedó demostrado con las declaraciones del diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, quien encendió las redes sociales tras publicar un mensaje en relación a los adherentes de Pamela Jiles.

El parlamentario del Frente Amplio hizo un llamado a sus seguidores de la red social a "educar" a los "nietitos" de la candidata a la presidencia.

Te puede interesar: La cobarde acción de Andrea Molina contra tuiteros que le recordaron su prontuario en la UDI

En una primera instancia, el diputado electo con un 2.52% en las últimas elecciones relató que tuvo un "día productivo… trabajamos en 3 campamentos y protestamos para que no cierren un colegio".

Te puede interesar: Ex almirante de Pinochet insultó a los viñamarinos en reunión por Zoom con Andrea Molina

Para luego lanzar la miserable frase: "Antes de irse a dormir.. no fracases como "chavista", no canceles "nietitos" (edúcalos) y no hagamos feliz a la candidata que se gasta 150 palos en campaña… firma por Boric por la cresta!!".