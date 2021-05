Diputado del PC denunció a Pablo Lorenzini por defender a las mineras en el Congreso

El diputado del PC, Daniel Núñez, acusó a su colega Pablo Lorenzini de aliarse con Chile Vamos para sacarlo de la presidencia de la Comisión de Hacienda.

Un grave momento se vivió el pasado martes en el Congreso Nacional, luego que el diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez, acusó en sus redes sociales a su colega Pablo Lorenzini de aliarse con Chile Vamos para sacarlo de la presidencia de la Comisión de Hacienda.

Según el parlamentario del PC, la medida se debió para proteger a las grandes empresas mineras, debido a que él es el gran impulsor de denuncias de corrupción y lobby para evitar el royalty minero, que dará recursos al Estado para ayudar a las personas en crisis.

Te puede interesar: [VIDEO] Diputada Maite Orsini trató a garabatos a periodista de CQC

“La derecha y el caradura de Lorenzini se aliaron para sacarme de Pdte Comisión Hacienda. Me pasaron la cuenta por mi lucha contra la corrupción y las denuncias contra el Lobby desenfrenado de las mineras. Seguiré luchando junto al Pueblo y Venceremos”, acusó en su cuenta de Twitter.

Te puede interesar: [VIDEO] Tere Marinovic lanzó una discriminadora teoría contra las familias de todo el país

La derecha y el caradura de Lorenzini se aliaron para sacarme de Pdte Comisión Hacienda. Me pasaron la cuenta por mi lucha contra la corrupción y las denuncias contra el Lobby desenfrenado de las mineras. Seguiré luchando junto al Pueblo y Venceremos. — Daniel Nuñez A. (@daniel_nunez_a) May 25, 2021

“Mineras y la derecha concretaron su golpe blanco. Aprobaron mi censura como presidente de la comisión de Hacienda. Me pasaron la cuenta por impulsar y aprobar el royalty. Me siento orgulloso por no haber sido servil al poder económico y por contribuir a la recuperación del cobre”, cerró.