Diputado del Frente Amplio exigió la salida de Adriana Barrientos de la lista constituyente

El diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, expresó su malestar por la inclusión de Adriana Barrientos en la lista de constituyente del Frente Amplio.

De esta manera, cuando se enteró que estaba dentro, pidió su expulsión de inmediato. Fue el mencionado quien expresó su rechazo a la decisión de llevarla como candidata a la Convención Constitucional por el FRVS.

De esta manera, el parlamentario se expresó mediante redes sociales para expresar su desacuerdo con la decisión, informando que “la candidatura de Adriana Barrientos es un error gravísimo”. Por su parte, Ibáñez hizo foco en las palabras de la modelo, quien cuestionó las manifestaciones desarrolladas en el marco del estallido social, en el cual hizo un llamado a entregar a sus participantes a Carabineros.

“Dadas sus opiniones públicas, no cumple con los principios programáticos, la ética y las ideas de la coalición Apruebo Dignidad. Es un error que debe remediar el FRVS de manera urgente. Para esto no nos prestaremos”, sumó también Ibáñez, quien claramente no siente que hayan hecho lo mejor con ingresarla en la lista.

No obstante, la postura de Adriana Barrientos cambió en octubre del año pasado, cuando se mostró a favor de un cambio constitucional, diciendo que iría por el Apruebo. “Yo apruebo nueva Constitución. Convención Constitucional. Por un Chile más inclusivo”, reconoció en aquel entonces la modelo.