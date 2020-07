Diputado artífice del retiro del 10% se refirió a una posible candidatura presidencial

El parlamentario del Frente Regionalista Verde recibió aplausos y agradecimientos tras la aprobación del histórico proyecto de reforma constitucional.

La aprobación del proyecto de Reforma Constitucional para el retiro del 10% de los fondos de pensiones ha dejado a algunos políticos en una buena posición ante las encuestas ciudadanas de cara a las futuras elecciones parlamentarias y presidenciales del 2021.

Y uno de esos personajes es el diputado por la Región de Atacama, Jaime Mulet (FRVS), quien fue uno de los impulsores del proyecto.

“Cuando presentas un proyecto lo haces pensando que puede llegar a puerto, pero nunca imaginé que sería de esta manera: como reforma constitucional. Sabíamos que sería difícil, pero tiene trascendencia, desató un apoyo ciudadano y generó una crisis de gabinete”, dijo Mulet, que hasta sufrió amenazas de muerte por su iniciativa.

¿Y quién es Jaime Mulet?

Es un abogado, de 56 años; tiene cinco hijos, es hincha de Deportes Vallenar y le gusta la música de los 80 y entre sus artistas favoritos están Los Prisioneros, Luz Casal y Serrat. Además, cuida su estado físico y práctica con bicicleta estática.

Al ser consultado sobre una futura candidatura presidencial el próximo año, el parlamentario explicó que “mucha gente me lo ha planteado y yo no estoy en carrera. En la próxima elección será el pueblo el que dirima quiénes van de candidatos. Hace un año se hizo un listado con presidenciables, había como doce en carrera, y hoy no hay ni uno parado”.

Mulet detalló que tras la aprobación del proyecto del 10% llegó a su departamento y compartió con su mujer y hijos; "les di las gracias, porque uno necesita del respaldo de la familia. Al pasar por un punto de prensa recibí algunos aplausos, me dieron las gracias. También en una gasolinera", cerró.