Diputado de RD no fue a votar la propuesta del test de drogas porque consume marihuana

“¿Cuál es el problema con esto?”, dijo el parlamentario perteneciente a Revolución Democrática y que no fue a votar la propuesta de nuevo reglamento.

El diputado que no asistió a votar el proyecto de test de drogas.

El diputado de Revolución Democrática (RD) Jaime Sáez, sorprendió a todos al conceder una entrevista a la Revista Cáñamo, donde afirmó que “me gusta la marihuana” y “no veo el inconveniente”. “¿Cuál es el problema con esto?”.

El parlamentario del Frente Amplio fue consultado previo a la votación del próximo 13 de agosto, donde se establecerá un nuevo reglamento para el control de drogas en la Cámara Baja, específicamente el ingreso de nuevas indicaciones al reglamento que implementará los test de drogas para los diputados y diputadas.

El diputado, que no fue a votar la propuesta para ingresar el proyecto, cuestionó la eficacia del proyecto y aseguró que el debate ha sido “poco profundo, artificioso y mucho de hacer el punto político”.

Acerca de sus gustos personales, el parlamentario confesó que “me gusta la marihuana y mi pregunta sería, ¿Cuál es el problema?. No veo el inconveniente”. Además, especificó que “no me abastezco de manera ilegal tampoco, no compro, me la regalan. En algún momento de la vida, cuando era más chico, planté. Tuve, llegué a tener en mi mejor época dos plantas al aire libre, nada muy elaborado”.

Además, comentó que nunca tuvo “problemas familiares, con la ley o de ningún tipo” asociados a su consumo, y afirmó que es algo que considera en el ámbito personal, pero entiende que como “persona pública uno debe hacer ejercicios de transparencia pero hasta ahí (...) podría pasar por un interrogatorio de la Fiscalía si quieren y tendrían siempre la misma versión: no tengo nada que ocultar al respecto”.

Finalmente, el parlamentario expresó estar sorprendido de la repercusión del video, aclarando que no buscó “hacer apología al consumo. No es mi afán. No soy ni Superman, ni el Batman de la cannabis. No me siento en ningún caso un drogadicto”.