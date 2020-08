Diputadas Flores y Ossandón protagonizaron un tenso debate en foro de la Juventud RN

El motivo del debate fue por la discusión interna del partido para apoyar el "Apruebo" u "Rechazo" a una Nueva Constitución en Chile.

Un tenso momento se vivió en el debate virtual organizado por la Juventud de Renovación Nacional, con el fin de realizar una discusión interna respecto al proceso constituyente, donde conviven partidarios del Apruebo y el Rechazo.

Para ello decidieron convocar a los militantes a una actividad llamada “ZOOMate Juventud RN ¿aprobar o rechazar?” y enfrentar allí a dos diputadas de la colectividad que asoman como las mayores exponentes de cada postura: Ximena Ossandón por el Apruebo y Camila Flores por el Rechazo.

La convocatoria, que se extendió por más de una hora, se desarrolló sin mayores inconvenientes durante la primera mitad, pero comenzó a subir el tono cuando arrancó el espacio de debate frente a frente, donde ambas comenzaron a interpelarse en base a sus posturas.

Revisa el debate acá:

Ximena Ossandón (XO): -Yo Apruebo porque la actual Constitución ha desprotegido a los ciudadanos. Porque el Estado tiene un rol secundario hoy día. Lamentablemente este rol ha reducido la protección de las personas. Especialmente en los temas de vejez, enfermedad y pobreza. Y nadie puede discutir eso. El Estado ha sido tan subsidiario que le ha dejado toda la pega al particular. Y cuando el particular falla recién aparece el Estado. A través de nuestra nueva Constitución tenemos que rearmar el Estado. El Estado tiene que ser muy potente.

Hasta Latam recurre al Estado. Hoy hemos reconocido que el Estado tiene que ser fuerte. Pero el Estado tiene que ser el primero que se tiene que hacer cargo de los problemas. El Apruebo es parte de la respuesta a las demandas ciudadanas que el pueblo, esa palabra que tanto le gusta a la izquierda, pero que es muy real, nos está exigiendo a las elites, porque nosotros, hoy día, con nuestra Constitución, no estamos dando el ancho.

Camila Flores (CF): -A ver, primero, con mucho cariño, con mucha buena onda, parece que la Ximena no se ha leído la declaración de principios de Renovación Nacional, porque para nosotros hay principios que son fundamentales, como es el principio de subsidiariedad, el que se base en que la primera responsabilidad, el ente más importante es la persona, no el Estado.

Porque yo no quiero que el Estado tenga, por ejemplo, el derecho de educar a mis hijos. Que sea yo como madre quien tenga el derecho preferente de educar a mis hijos, no el Estado. Yo quiero un Estado chiquitito, yo no quiero un Estado grande como dice la Ximena. Quiero un Estado pequeño, eficiente, donde se gaste lo menos posible en burocracia estatal y se gaste más en las personas. Y particularmente en la clase media.

A mí me preocupa escuchar estos discursos porque es como la lucha de clases. Es la elite, los ricos, contra los pobres o los pobres contra los ricos ¡Por favor! Si eso no puede ser ¡Eso ya lo vivimos! Eso ya ocurrió ¡Y miren cómo terminó nuestro país! Enfrentados chilenos contra chilenos.

¡Por favor! Cuando me hablan de una Constitución paritaria, “inaceptable que no estén las mujeres”, dice Ximena. Oye, acá tienen que ir competir los mejores. Sean mujeres, sean hombres, sean de pueblos originarios, sean de las minorías sexuales. Si yo hubiera sido diputado cuando se legisló ley de cuotas para las parlamentarias, yo hubiese votado en contra. Porque yo no necesito un bastón para llegar a la meta.

Para cerrar, yo quisiera preguntarle a la Ximena cuáles son los artículos de la Constitución que generar la desigualdad. Porque para mí el problema no es la Constitución, es la calidad de políticos que hemos tenido durante el último tiempo. Me quedo a la espera de los artículos…

XO: -Oh, qué horror Camila.

CF: -Pero ¡¿por qué?! Yo estoy pidiendo que los señales, nada más.

XO: -Vamos a salir a caminar, mejor… y ahí vamos a ver si encontramos la desigualdad.

CF: -Hoy día he caminado por Olmué, por Nogales, olvídate… harto.

XO: -La violencia parece que no sé po…. no estoy acostumbrada a este tipo de cosas, pero si la Camila considera que no hay desigualdad en este país quiere decir que vivimos en otro país.

CF: -No, yo te pido que me digas los artículos de la Constitución de cuáles son los que generan la desigualdad…

XO: -Es el modelo capitalista brutal que hoy día nos ha llevado -muy protegido por nuestra Constitución- a que algunos tengan mucho y la mayoría tenga poco. Si tu no consideras que eso es así, realmente vivimos en países muy distintos.

Ahora, tu hablas de la paridad. Camila, tú entraste por la ley de cuotas, yo también. Ni tu no yo estaríamos tal vez en el Congreso. No podemos decir que las mujeres no necesitamos un empuje. Me parece sorprendente que digas que llegaste por tu solo mérito, me imagino que tu campaña tuvo que haber sido estupenda. Claramente entraste por la ley de cuotas.

Dardos contra Ossandón

En el intertanto, la conversación empezó a subir de tono en el chat de la actividad, donde varios ironizaban con que la diputada RN, hermana del senador Manuel José Ossandón, en realidad se escuchaba como parlamentaria del Frente Amplio.

“Es increíble la diputada Ossandón, una verdadera comunista, lamentablemente, no tiene idea de lo que habla… igual que su hermano”, señalaba un de los concurrentes.

“Populista”, señaló otra mientras ella hablaba.

“Capitalismo como la trotadora que está detrás suyo diputada”, le señaló otro.

“Diputada Ossandón, usted dejaría su cupo de diputada para que lo ocupe alguien de un pueblo originario para que de un ejemplo de igualdad”, le dijeron también a modo de interpelación.

Tanto así, que en un momento los moderadores de la actividad, Christian Vásquez y Enrique Caamaño, realizaron una pausa para pedir respeto en los comentarios, y para calmar las aguas dieron la palabra a otros dos diputados RN que estaban de oyentes, Sofía Cid y José Miguel Castro, quienes subrayaron su apoyo al Rechazo.

Tras eso siguieron las preguntas y las interpelaciones cruzadas, dando cuenta del crispado ambiente al interior del partido, el cual continúa pese a que La Moneda intentó desactivar las tensiones llevando al gabinete a dos figuras antagónicas en la interna de RN: Mario Desbordes y Andrés Allamand.