Diputada socialista criticó el uso del Pase de Movilidad en Chile

La parlamentaria acusó que su aplicación "es una forma de coerción a la población para recibir un tratamiento contra sus derechos".

Una nueva polémica desató la diputada Jenny Álvarez (PS), luego de declararse públicamente en contra de la vacuna contra el COVID-19 tras contraer la enfermedad.

La situación provocó que fuese tachada de “antivacunas” y que hoy por hoy la tiene participando en el movimiento Chao Pase.

Desde ese entonces que la parlamentaria estipuló sus aprensiones sobre el Pase de Movilidad, asegurando como argumento que “la gente vacunada también se está contagiando y se está muriendo”, por tanto, reiteró que continuará sin inmunizarse, consignó Las Últimas Noticias. Sin embargo, aclaró que “soy provacuna” y que sus suspicacias apuntan a las dosis contra el COVID-19 en particular.

A medida que los días avanzaron, las convicciones de Álvarez se mantuvieron intactas. Tanto así que hace poco más de una semana, a través de Instagram, se dio a conocer que la parlamentaria es parte de Chao Pase. Una iniciativa que, como dice su nombre, está en contra de la medida sanitaria impuesta por el gobierno.

Se trata de un grupo de profesionales de la Salud y las Ciencias que presentaron un recurso de protección “para terminar con la segregación” que aseguran provoca el Pase de Movilidad.

Posteriormente, en un nuevo post, detallaron que este movimiento se fundamenta porque “no queremos continuar con una inoculación que no nos hace sentido, pues no frena el contagio comunitario, no protege a otros, ni tampoco evita la enfermedad”.

Pero es importante indicar que las afirmaciones anteriores han sido refutadas por la propia comunidad científica y los estudios que se han realizado en Chile respecto de la efectividad de las vacunas de diferentes laboratorios.

La diputada Jenny Álvarez aclaró cuál es la lógica de su participación en este movimiento. Al respecto, sostuvo que fue invitada a ser parte de Chao Pase luego de conocerse la polémica asociada tras contraer COVID-19.

De hecho detalló que el propio doctor Elard Koch, quien también es parte de la iniciativa, le manifestó en redes sociales su apoyo a la decisión de no recibir la inmunización. Según consignó la parlamentaria, la frase que le dijo el profesional de la salud fue: “Como epidemiólogo, los argumentos de la diputada son válidos desde el punto de vista de la mejor evidencia científica disponible hoy. Por otra parte, no existe evidencia alguna que los mencionados pases de movilidad tengan impacto en el control de la epidemia”.

Por otro lado, Álvarez hizo alusión a las “diferentes” interpretaciones de la ciencia en relación al proceso de vacunación, que concluirían, según la apreciación personal de la congresista, que “las personas completamente vacunadas presentan una carga viral similar a los no vacunados y pueden transmitir la infección incluso a sus contactos full vacunados. Decir que debes vacunarte para proteger a otro es un absurdo”.

– Luego de darse a conocer que no ha recibido las vacunas contra el COVID-19 y los hechos que sucedieron a esto ¿Fue sancionada por el PS?

– El Partido Socialista no puede sancionarme por una decisión que he tomado en conciencia y libertad con respeto a mis propios derechos humanos. Se ha dicho en muchas ocasiones que la vacuna es voluntaria y, por ello, no existe una razón jurídica o reglamentaria dentro del partido, que me obligue a estar inoculada con una vacuna de emergencia, y menos a que me sancione.

Además, pertenezco a este partido por sus ideales y valores; tengo la convicción de que soy respaldada a la hora de velar por la libertad de las personas al momento de movilizarse, ir a sus trabajos, acceder a la salud, etc.

– ¿Cuáles son los fundamentos científicos y personales que respaldan su decisión de ser parte de Chao Pase?

– El uso fundamental de las vacunas es minimizar enfermedades, frenando el contagio comunitario y evitando que la población vacunada se enferme, impidiendo la muerte de la población que está en riesgo.

Para complementar su respuesta, la honorable citó información obtenida desde la OMS: “Las vacunas son una forma ingeniosa e inocua de inducir una respuesta inmunitaria sin causar enfermedades”, es decir, “si una persona se ve expuesta al patógeno peligroso en el futuro, su sistema inmunitario podrá responder inmediatamente y protegerla contra la enfermedad”.

Tras el argumento anterior, la parlamentaria aseguró que “ninguna de estas cosas hace (sic) la inmunización contra el COVID-19, sólo evitaría gravedad y mortalidad en grupos de riesgo, lo cual la convierte en un tratamiento preventivo de gravedad y mortalidad“.

Luego de fundamentar su posición, en relación a los derechos y deberes del paciente, la diputada afirmó que “los tratamientos son de (libre) elección y por esta razón la inmunización contra el coronavirus debe ser voluntaria“.

Sustentando su postura contraria a una de las principales herramientas del gobierno en esta crisis del COVID-19, la diputada aseveró que “han convertido al Pase de Movilidad en una forma de coerción a la población para recibir un tratamiento contra sus derechos y violar sus libertades”, concluyó.

Al mismo tiempo acusó que “miles de personas me han escrito al mail y mis redes sociales, explicándome que han sido coercionadas para vacunarse, siendo que la vacuna es voluntaria, y no han podido ir a las graduaciones de sus hijos o incluso han perdido su trabajo. Todas estas son ilegalidades incluso respecto de lo decretado por la autoridad“.

Finalmente, fue consultada respecto de si se considera antivacuna o si su reticencia a la inmunización solo apunta al COVID-19. Sobre esto, aclaró que “no soy antivacuna. Yo soy provacuna, tengo todas mis vacunas al día. Para mí y muchos es una ofensa ser tildados de antivacunas“.

La parlamentaria reiteró sobre su esquema de vacunación, que no tiene considerado recibir ninguna dosis. De hecho, sostuvo que “en base a los testimonios recibidos en Chao Pase, son muchas las personas que no continuarán con la inoculación“. Según la visión personal de Álvarez, en el último tiempo se ha producido “un cambio de relato” respecto del rol de las vacunas en la pandemia, ya que, insistió, éstas “solo servirían para evitar muertes y que la gente no esté en la UCI”.

Álvarez comentó que ha visto que muchas personas que tenían la segunda dosis, habrían optado por no recibir la tercera y “menos se pondrán la cuarta dosis”. En este sentido, pidió “eliminar el Pase de Movilidad” ya que “no podemos estar creando ciudadanos de primera o segunda categoría. Ya lo vivimos a fines de los’ 80 y principios de los ’90, respecto a cómo se discriminaban a los pacientes con VIH positivo“.