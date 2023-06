Diputada que enfrentó al Pastor Soto reveló sus insultos y lanzó sus dardos contra carabineros

La diputada Consuelo Veloso de Revolución Democrática contó detalles del momento en que se enfrentó con el Pastor Soto en las afueras del Congreso.

“Me da mucha impotencia este... no es cristiano, este hombre. Lleva muchos años en esto, pero ahora llegó a un nivel brutal. Cuando yo llegué (al Congreso) me empezó a decir ‘lesbiana, bisexual’ y me dejó hasta la entrada. Y decirlo con todas sus letras: Carabineros no hizo nada”, acusó.

En el programa "La Voz de los que sobran", la parlamentaria explicó que “cuando entro, me siento en la misma fila de la Marisela (Santibáñez)”. Fue en este contexto que se enteró sobre los dichos del autodenominado líder religioso en contra de su compañera.

Continuando con su relato, la congresista recordó que “fuimos a hablar con Carabineros y ellos dijeron que por la libertad de culto no podían tomarlo detenido porque estaba ‘predicando’. Yo les dije que no estaba predicando, está agrediendo. Bueno, ahí no hubo más tiempo de profundizar la discusión, porque el Pastor Soto comenzó a insultar al equipo de (la diputada) Marcela Riquelme”.

“Ahí nosotros salimos y dijimos ‘basta’. Yo estaba con él arriba de la vereda, pero sacó el micrófono y la Biblia y me la empezó a poner en la cara”, añadió.

#LaVozDeLosQueSobran | @velosodiputada explica el momento en que enfrenta al "Pastor" Soto en el Congreso.



📡En vivo: https://t.co/LRKxoH4Zpw pic.twitter.com/DjwRXqPULB — La Voz De Los Que Sobran (@delosquesobran) June 2, 2023

Además, reveló que “estamos haciendo gestiones para tener las conversaciones y nos de una explicación de por qué sigue pasando esto. Hay una parte de Carabineros que no ha querido hacer su trabajo con el Pastor Soto”.

#LaVozDeLosQueSobran | @velosodiputada: "Hay una parte de Carabineros que no ha querido hacer su trabajo con el "Pastor" Soto y sus ataques”.



📡En vivo: https://t.co/LRKxoH4Zpw pic.twitter.com/ZEMm4JFrx0 — La Voz De Los Que Sobran (@delosquesobran) June 2, 2023

Finalmente, la diputada aclaró que “todos, todas y todes, tienen el derecho de vivir la vida que quieran sin que ninguna otra persona venga a agredirlo por ello; esto lo tenemos que defender, y dar el ejemplo, en el Congreso”.