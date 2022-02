Diputada Maite Orsini reveló cómo fue su primer mes siendo vegana

"Fue un mes difícil, tanto por la falta de conocimientos sobre recetas, productos y donde encontrarlos", relató.

La diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, se atrevió a participar en un desafío que le propuso una ONG llamada Veganuary. El reto consistía en cambiar sus hábitos y comenzar con una dieta estrictamente vegana durante todo el mes de enero del presente año.

Para poder llevar a cabo este plan, la diputada debió eliminar no solo carnes, sino que además, cualquier producto gastronómico que fuera de origen animal, como huevos y lácteos.

“Fue un mes difícil, tanto por la falta de conocimientos sobre recetas, productos y donde encontrarlos, como porque creo que hacerlo de manera colectiva, con amigos, familia o pareja debe ser más fácil”, explicó la honorable.

Posteriormente, la militante de RD enfatizó en que “sin embargo, también fue un mes gratificante porque aprendí que es perfectamente posible vivir causando menos dolor”.

Camila Musante, diputada electa por el distrito 14, también quiso sumarse al desafío. "Fue una experiencia extremadamente valiosa que me hizo adquirir muchísima más consciencia no solamente sobre la alimentación que ingerimos, sino que el respeto hacia los animales no humanos en todos los sentidos”, indicó la mujer.