Diputada denunció a cuenta de Instagram que usa su imagen para difundir contenido XXX

La parlamentaria de Convergencia Social ya entregó los antecedentes a la Brigada del Cibercrimen de la PDI.

La diputada María Francisca Bello (CS), se encontró con una inesperada sorpresa este fin de semana al darse cuenta de que una persona desconocida abrió una cuenta de Instagram, donde ofrece la difusión de contenido para adultos con sus fotos.

“Durante la mañana llegaron varias personas a contarme que un perfil en Instagram se estaba haciendo pasar por mí y que vendía contenido de adultos”, publicó Bello en su cuenta oficial, quien en un extenso comunicado acusó que este tipo de situaciones es un claro abuso de la privacidad de las personas y un ejemplo de “violencia de género digital”.

La parlamentaria no se quedó solo en palabras y llevo su caso hasta la Brigada del Cibercrimen de la PDI, donde efectivos policiales ya trabajan en determinar el origen de la cuenta falsa, que sólo se diferencia de la de Bello porque agrega un guion bajo al nombre de usuaria @mfranbello.

María Francisca conversó con lun.com de la usurpación de su imagen “Al principio me dio un poco de risa, porque no podía ser cierto”.

“Me dijo (Constanza Latorre, su asesora de comunicaciones) que había una cuenta falsa, como un Only Fans (plataforma que promociona contenido sexual, en su mayoría desnudos, a cambio de dinero). Al principio pensé que era de esos bots que roban cuentas, pero cuando vi mi foto, que no tiene connotación sexual, sí me sentí afectada”, agregó la psicóloga.

Pese a verse afectada por la situación, la diputada frenteamplista aprovechó su caso para visibilizar lo que, a su juicio, es uno de los tantos casos de violencia de género digital.

Una práctica que, asegura, afecta en mayor medida a las mujeres, además volverá a impulsar el proyecto “Ley Pack”, que fue presentado hace algún tiempo por las parlamentarias Maite Orsini y Maya Fernández.