Diputada del Partido Ecologista pidió perdón por irse y no votar por la reforma tributaria

La diputada del Partido Ecologista Verde, Viviana Delgado, realizó un sorpresivo un discurso en la sala de la Cámara donde quiso salir a defender su “honra” y descartar alguna operación política frente a la reforma tributaria que fue rechazada en el hemiciclo la semana pasada.

“Parto por reconocer mi impresentable error, no tiene excusa el que no estuviera presente al momento de la votación de la reforma tributaria. Acá estoy dando la cara, entendiendo la rabia que sienten las personas. Les pido a cada uno y a cada una, perdón”, manifestó la parlamentaria.

La autoridad aseguró que salió con su comité parlamentario “mucho antes de la votación” y cuando debían regresar, su subjefa de comité les informó de un supuesto receso de 15 minutos. Sin embargo, cuando volvió se encontró “lamentablemente con la votación ya realizada y el proyecto rechazado”.

En esa misma línea, dijo asumir su “completa responsabilidad” y aseguró que “mi intención siempre fue aprobar”. “No hubo ningún intento de operación política alguna para que no se siga dañando la imagen de mi partido, he tomado la decisión de salir del comité”, agregó.

Finalmente, lamentó que se le quiera culpar de la caída del proyecto, pues se sabía que de todos modos no se contaba con los votos.