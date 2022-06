Diputada Chiara Barchiesi presentó proyecto para eliminar el Pase de Movilidad

La parlamentaria indicó que busca entregar libertades a personas que no han podido entrar a sus lugares de trabajo por tener el documento bloqueado.

Chiara Barchiesi.

Era cuestión de tiempo para que esto pasará. La diputada del Partido Republicano, Chiara Barchiesi, alzó la voz y anunció el ingreso del proyecto para ponerle fin al pase de movilidad en nuestro país.

La parlamentaria acuso que millones de personas han visto restringidas sus libertades producto de esta medida administrativa, que “fue entendible en su momento, pero hoy no se sostiene”.

“Lo que venimos a pedir con este proyecto de resolución es que se respete la normativa legal vigente y las libertades consagradas en nuestra Constitución, porque no es razonable la mantención de este registro, que se ha transformado en una especie de lista negra que ha afectado incluso el trabajo de muchas personas”, agregó.

La diputada de la Región de Valparaíso explicó que “tratándose de vacunas voluntarias, y considerando que a la fecha no existe pronunciamiento científico oficial del ISP, de la FDA, de la OMS o de la Agencia Europea de Medicamentos que señale cuáles serían los efectos secundarios o colaterales de estas vacunas, hay que seguir entendiéndolas como una medida de emergencia”.

Precisamente el reconocimiento de este carácter voluntario de las vacunas, sumado a la poca claridad de sus efectos colaterales y teniendo en cuenta las libertades que garantiza nuestra Constitución es que la diputada junto a su par Mauricio Ojeda pidieron mediante la presentación de este Proyecto de Resolución, el término de este instrumento.

El proyecto fue anunciado en el Congreso Nacional, donde el Diputado Mauricio Ojeda, calificó al Pase de Movilidad como una “dictadura sanitaria”, donde están obligando a las personas a vacunarse a través de su permanente exigencia.

Finalmente, la parlamentaria lanzó sus dardos en contra de la Ministra de Salud: “A mí me gustaría preguntarle a la Ministra, cuántas dosis finalmente tiene consideradas, porque en otros países son sólo dos y aquí vamos ya en la cuarta. Me gustaría preguntarle si ya tiene claridad sobre cuál va a ser el efecto en nuestros niños con estas cuatro dosis, y conocer también si existen intereses económicos que hay tras todo esto, porque no se pueden seguir restringiendo libertades individuales y garantías fundamentales”, cerró.

Recordemos que desde el pasado 1 de junio más de dos millones de pases de movilidad fueron bloqueados, por no tener al día el esquema completo de vacunas que incluye la cuarta dosis, según los protocolos determinados por el Ministerio de Salud.