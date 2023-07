Diputada Camila Rojas se lanza con todo contra la UDI

La diputada Camila Rojas, en medio del debate por la votación del proyecto que busca que el Frente Amplio pida perdón a la ciudadanía, se lanzó sin filtro contra la UDI

La polémica iniciativa, que terminó siendo aprobado por la Cámara de diputados y diputadas, fue llevado al hemiciclo por parte de la bancada UDI.

La votación del proyecto provocó la molestia en los todos parlamentarios del Frente Amplio.

La intervención de Camilas Rojas, del partido Comunes, ha sido una de las más comentadas.

La parlamentaria calificó como la “peor calaña” a sus colegas del gremialismo.

Rojas, comenzó su intervención recordando titulares de los diversos casos judiciales donde estuvieron involucrados militantes de la UDI, como el Caso SQM, mientras varios de sus colegas se manifestaban con silbidos.

Diputada Camila Rojas sin filtro contra la UDI

“Pese a todas estas noticias que he leído aquí y que por cierto hay más, no nos verán tomando una acción tan baja, tan mezquina, tan miserable como la que la bancada UDI está haciendo hoy”, afirmó la parlamentaria.

“Porque pese a que algunos de sus representantes están en prisión preventiva o están derechamente condenados, no vamos a hacer lo mismo que ustedes”, agregó la diputada Rojas.

La militante de Comunes criticó duramente la iniciativa “Y es que esta parafernalia absurda infantil es una de las bajezas más grandes que hemos presenciado en la relación política que hemos tenido en El Congreso”.

“Están juzgando a un ministro sin prueba alguna, saltándose la presunción de inocencia, que piden para los suyos. Son la peor calaña y están dañando el debate público y la democracia”, lanzó.

“Pero les aseguro que las acciones que están tomando, el restarse de las mesas de diálogo, no van a resolver su problema por la desesperación que tienen por la pérdida de votos. La gente no es tonta y nosotros no vamos a aceptar que la UDI nos dé cátedra de nada, no sean patudos”, concluyó.