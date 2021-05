Dinosaurios del PS pusieron en duda su apoyo a la candidatura de Daniel Jadue

La candidatura presidencial del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, sigue dando de qué hablar dentro de los partidos de oposición.

En esta oportunidad, las críticas vienen desde el Partido Socialista, sobre todo en sus dirigentes históricos como los parlamentarios Isabel Allende y José Miguel Insulza, quienes dejaron ver sus diferencias con el edil.

Por un lado, la senadora Isabel Allende, en conversación con La Tercera, admitió abiertamente estar "molesta" y con una sensación de "falta de respeto" con Jadue, luego de que éste solicitara el apoyo de la militancia del PS, apelando a que el legado de Salvador Allende se apegaba más a él. "Eso es un poquito demasiado", dijo la hija de ex Presidente.

La parlamentaria recalcó que "una cosa es que el PC fue un partido leal con Salvador Allende; otra decir que eres su heredero. No, por supuesto que no".

"Uno no hace eso con otro partido, uno tiene que ser leal. (Jadue) sabe que nosotros tenemos una candidata y es inentendible que haga ese llamado a las bases socialistas. Y más aludiendo a Salvador Allende, que nunca dejó su partido de toda la vida. (...) Es como falta de consideración que no debe ser en la política. Uno puede tener diferencias de ideas, pero uno siempre debe tener una disposición de ser respetuoso", dijo. "No creo que la política tenga que ser pisar callos todos los días", añadió.

Sin embargo, la senadora aclara que sí hay una posibilidad de reencuentro con el PC, ya que su partido aboga por la unidad más amplia en las presidenciales y que "quien quiera que sea el candidato va a necesitar muchos votos para llegar al 50 más uno".

Y además, apuntó a que el PC ya había llegado a acuerdos con el PPD, colectividad con la que ahora rechazó un pacto, entonces "eso es lo que de repente desacredita un poco a la política o la gente no entiende mucho las lógicas. Aquí lo importante es que nosotros logremos generar una mirada de país, logremos generar un programa viable" y que "eso va a requerir de mucha voluntad, generosidad y no estar con vetos, ni exclusiones, ni pruebas de blancuras".

Por otro lado, el senador José Miguel Insulza, por su parte, indicó en El Mercurio que "no será posible" una reconciliación para las elecciones presidenciales, porque "una alianza tiene que ser con programa, con propuestas" y aclaró que "este país tiene corazón de centro, un poquito más a la izquierda, y eso no está representado ni en el PC ni en el Frente Amplio".

Respecto a Daniel Jadue, Insulza indicó que "no me da confianza" y que ante una disyuntiva entre la carta presidencial comunista y Joaquín Lavín (UDI) "no votaría nunca por alguien de derecha", pero por otra parte "las personalidades autoritarias me asustan. Aquel que insulta por definición a los que están en su contra me da un poco de susto".

"Un gobierno de centroizquierda, de izquierda democrática, daría gobernabilidad. Y un gobierno del FA y del PC al menos tendría que asegurar que hará las cosas que dice y que no hará las que no dice", concluyó.