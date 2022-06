Dino Gordillo relató por qué no actuará nunca más en el Festival de Viña del Mar

"Que pasen los que tengan que venir. En diez años más, si me hacen un homenaje capaz que vaya”, contó.

Dino Gordillo no volverá al Festival de Viña del Mar.

Una sorprendente confesión realizó el querido humorista nacional, Dino Gordillo, en el reciente capítulo del programa "Pero con respeto" de CHV, donde se refirió a una posible participación en el Festival de Viña del Mar.

En conversación con Julio César Rodríguez, el comediante confesó que no tiene en sus planes regresar a la Quinta Vergara por un particular motivo. “Me hicieron mucho daño. La prensa me hizo daño sin haber motivo”, reveló.

El artista, que ha estado siete veces en el Festival, explicó que aunque le ofrezcan una propuesta concreta, ya tiene decidido no asistir más al evento más importante del verano. “Viña no lo haría. Que pasen los que tengan que venir. En diez años más, si me hacen un homenaje capaz que vaya”, contó.

El comediante afirmó que tomó esta decisión tras lo vivido en el evento del 2019, donde fue ampliamente criticado por su rutina "desactualizada" y llena de chistes en contra de la mujer. “Para mí es doloroso, porque somos todos una familia”, expresó.

Otro punto que marca la decisión del artista es el "nuevo humor" que pide la Quinta Vergara, asegurando que él ha hecho cambios en sus rutinas y el hecho de ver al público con mascarilla, le hace todo muy difícil.

“He tratado de hacer otras cosas y el público no lo acepta. Además, es muy triste hacer eventos arriba de un escenario, donde el público está a quince metros y todos con mascarilla”, cerró el cómico.