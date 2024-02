Nathalie, una mujer que perdió todo para los incendios de inicios de febrero en Viña del Mar, aprovechó las pantallas del Mucho Gusto para lanzar una dura crítica en contra de los organizadores del festival y mencionó una acusación en contra del evento “Juntos, Chile se levanta”. Además, la mujer contó que su hija pequeña quedó con varios traumas tras presenciar cómo el fuego consumía todo a su alrededor.



Cabe mencionar que el evento solidario que se transmitió por todos los canales nacionales logró recaudar $5.544.577.916, los cuales fueron entregados en partes iguales a la fundación “Desafío levantemos Chile” y a “Techo Chile”. Además en la primera noche del evento, la alcaldesa Ripamonti sorprendió con un cartel que decía: “Ley de incendios ¡Ahora!”.



El descargo de damnificada por incendios en Viña



“Toda la plata invertida en el Festival debería ser para los afectados. Yo perdí mi casa, perdí mis animales, mi hija tuvo que ver cosas que no debería ver ningún niño. Gente quemándose, revolcándose en el suelo”, partió diciendo Nathalie.“Esto no se puede hacer, nos manifestamos ayer, los carabineros no nos dejaron pasar. ¿Ustedes creen que eso (hacer el Festival) es posible? No se puede, murieron 134 personas, no podemos, nosotros estamos de duelo”, agregó.



Así mismo la vecina de la ciudad jardín aseguró que no ha recibido ayuda de las autoridades para poder levantar su hogar. “Hicieron una recaudación por Internet, llegó plata desde afuera, iniciaron una recaudación por Anatel, ¿dónde está esa plata?, la gente está viviendo en carpas. Mis vecinos se tuvieron que tapar con nylon, un nylon negro que les pasó la municipalidad, eso no es justo”, continuó.



“Necesitamos soluciones ahora, ahora ya. Nuestras casas están invisibles (...) Hay niños que se están quedando en carpas, y no es posible, no hay solución. Nosotras (con su hija) estuvimos como una semana viviendo en carpa y es terrible, es terrible el frío que se siente por la noche. Es denigrante no poder darse una ducha como corresponde”, cerró.