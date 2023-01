Difunden el video donde Johnny Herrera golpeó sin piedad a un hombre en bar de Vitacura

El ex arquero profesional y actual comentarista del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Johnny Herrera, agredió sin piedad a un hombre en un bar de Vitacura. El hecho ocurrió el pasado jueves 19 de enero en el Bar Candelaria de la comuna del sector oriente, lugar donde el retirado guardametas agredió a una persona por razones que se desconocen.

Los detalles los reveló el periodista Sergio Rojas a través de una transmisión en vivo en Instagram, donde mostró el video de las cámaras de seguridad donde se aprecia al ‘Samurái’ golpeando a un hombre hasta botarlo al piso.

Según las imágenes, pese a que la víctima no respondió a los primer golpes, las agresiones del exarquero no se detuvieron. El comunicador detalló que habló con la persona agredida. Según él, no hubo razones para ser atacado por el ídolo de Universidad de Chile, por lo que analiza tomar acciones legales en contra del exportero.

Rojas, además, aseguró que desde TNT Sports evalúan sancionar al otrora seleccionado de La Roja por este violento hecho.