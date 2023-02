Diego Urrutia habla tras triunfar con su rutina en Viña 2023

Un monumental triunfo consiguió el joven humorista nacional proveniente de TikTok, Diego Urrutia, tras presentarse por primera vez en el Festival de Viña del Mar 2023. El comediante de 28 años conquistó al “monstruo” con chistes centrados en las redes sociales y los famosos memes, rutina que le entregó las gaviotas de plata y de oro.

Su vida amorosa, Shakira, retos y bailes de TikTok, menciones a Tini y Bad Bunny, fueron parte de los elementos que completaron la presentación del también periodista, quien aprovechó la instancia para reírse de su profesión.

Tras bajarse del escenario, el humorista indicó a la prensa que: “Nos fue espectacular, es un sueño, no sé qué decir la verdad, estoy sin palabras, todavía no lo proceso”, dijo el comediante. “Estaba seguro de lo que lo iba a hacer y la gente me apoyó demasiado, había que hacer lo que uno sabe hacer”, agregó el tiktoker.

Diego Urrutia arribó al Festival de Viña del Mar 2023, luego que Daniel Alcaíno, con su personaje Yerko Puchento, se bajara del certamen internacional.

“Siempre hemos tenido muy buena relación (con Daniel Alcaíno), ha sido muy simpático conmigo, yo lo admiro un montón”, cerró el humorista respecto a la mención del actor.