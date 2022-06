Diego Schalper cuestionó las promesas de Gabriel Boric en la Cuenta Pública

“No me parece justo que lance promesas de alta escala y después nos diga que no podrá ser como lo dijo”, señaló el diputado.

El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, profundizó sus críticas al discurso que realizó el pasado miércoles el Presidente Gabriel Boric durante su primera Cuenta Pública en el Congreso Nacional de Valparaíso.

“Es muy fácil prometer cosas y después echarse para atrás. El caso más emblemático a la condonación del CAE, que fue uno de los caballitos de batalla de su campaña, pero que aquí pasó colado cómo recogió el guante. Dijo ‘mire, no podré condonarlo universalmente, sino justa y universalmente’. Vaya a saber uno qué significa ese adjetivo”, cuestionó el parlamentario en entrevista con 24 Horas.

El parlamentario enfatizó en sus cuestionamientos a Boric, el hecho que el mandatario prometiera grandes cambios en su campaña presidencial y ahora no los cumpla. “No me parece justo que lance promesas de alta escala y después nos diga que no podrá ser como lo dijo. Los chilenos están cansados de eso y cada vez están más exigentes de que no sea solo discursos y hechos concretos”, agregó.

Pese a que comentó que las ideas del mandatario tienen cosas interesantes, insistió: “Pero cuando anuncia una reforma tributaria que financiará muchas cosas. ¿Él sabe que significa gastos para dar una pensión básica de $250.000?”. “Es muy fácil decir que se harán cosas, la pregunta es si un Gobierno que no ha sido bueno en seguridad y combate a pandemia será capaz de llegar a cumplir eso”, manifestó.

Respecto del discurso del Presidente en la Cuenta Pública, aseveró que hay “muy buenas intenciones, versos y buena retórica, pero los chilenos requieren acciones concretas. En materia de seguridad y terrorismo en La Araucanía hubo mucho verso pero poca canción”.

“Me parece positivo el llamado al diálogo, porque entre tanta turbulencia se dio cuenta que tenía que girar un poco el timón. El diálogo no es opción para él, es una necesidad, porque es minoría en las Cámaras”, añadió. El diputado concluyó diciendo que el Presidente “tenía la oportunidad de hacer puntos de inflexión, pero optó por su despliegue retórico y rememorar su programa”.