Diego Sánchez se lanzó contra quienes han criticado a Yamila Reyna en redes sociales

El arquero de Coquimbo Unido, Diego "Mono" Sánchez, hizo un potente llamado en sus redes sociales a no meterse con su expareja, Yamila Reyna. "Si quieren opinar, criticar o tirar mierda háganlo conmigo", apuntó.

A través de las historias de Instagram, el portero aseguró que “por este medio quiero decirle a toda la gente venenosa y que no tiene vida, que se cree tener el derecho de darnos una ‘opinión’ o algún ‘consejo’ (que jamás hemos pedido y jamás pediremos) no sean tan patudos y no se hagan los vida perfecta”.

“Creo que esa gente venenosa tiene una vida muy mala y que quiere ver a los demás de la misma forma pero no es así la cosa. No se tomen atribuciones porque no saben realmente lo que pasa entre Yamila y yo y también tienen por qué saberlo”, añadió.

“Y para terminar le pido a toda esa gente de vida perfecta que si quieren opinar, criticar o tirar mierda háganlo conmigo y no con Yamila, yo no tengo ni un problema en lidiar con esa gente de ese tipo”, aclaró.

“Espero que tengan linda tarde y una hermosa vida. Un abrazo a todos los reales. Estaré atento a mensajes y opiniones porque tengo ganas de bloquear a la gente venenosa y a las viejas cahuineras”, cerró.

Diego Sánchez - Instagram