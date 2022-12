Diego Sánchez le mandó un recado a Miguel Pinto tras ser presentado en Coquimbo

Durante la jornada del pasado martes se oficializaron las incorporaciones de Miguel Pinto y Diego Sánchez como los nuevos porteros de Coquimbo Unido para la Temporada 2023 del fútbol chileno.

El "Mono" que viene de descender con Deportes Antofagasta tuvo una serie de bromas al ser consultado sobre el reencuentro con el ex arquero hispano, asegurando a Las Últimas Noticias, que "yo le advertí, que venga nomás, pero que el arco es mío".

Luego, el arquero apuntó que "cuando hay una buena relación es mucho más fácil, la competencia se hace más llevadera".

"Sabía que vendría desde hace unos días por medio de otros compañeros y después también lo conversé con él y me lo confirmó. Me parece buena onda, Miguel es un elemento muy positivo para cualquier equipo", dijo el meta de 35 años.

Finalmente, el ex portero de Antofagasta valoró que "me tocó compartir con él en Unión y cuando me tocó jugar a mí siempre estuvo con la mejor disposición, danto todo el apoyo. Eso se agradece y hay que reconocerlo porque no es fácil".