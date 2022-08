Diego Rivarola explicó por qué es mala idea refundar a la U en la Primera B

"Para mí no es la solución irse a la B. No es bueno para el fútbol", señaló el ídolo de los universitarios.

El ídolo de la Universidad de Chile, Diego Rivarola, analizó el duro presente que vive el equipo de sus amores, que actualmente está a un solo punto de caer a la zona de descenso a la Primera B del fútbol nacional.

Los universitarios vienen arrastrando una dura crisis desde hace varios años, donde destacan los malos refuerzos y dos casi descensos. Pese a esto, los azules tienen siete fechas por delante para comenzar a sumar si no quieren sufrir como en los años pasados.

Sin embargo, la paciencia de los hinchas se acabó con la dirigencia de Azul Azul. Ante tal mal funcionamiento del club, se ha instalado la idea de que un descenso para la U podría ser una "vuelta a empezar", para salir de esta crisis desde cero.

El tema fue analizado el pasado lunes en el programa F90, de ESPN, donde Diego Rivarola es panelista. El ídolo azul no compartió para nada la opción de descender como una solución. "Puedes refundarte en Primera División, me parece que el camino es otro. No le veo ningún sentido a que se vaya un equipo grande a la B, en este caso la U al descenso, para nada, ¿a quién?, para quien puede ser bueno ¿para la prensa? Tema para la prensa puede ser", comentó.

"Para los demás... no me digas que al hincha, al mismo fútbol, a los clásicos, a la televisión, a todos les conviene que un equipo grande este en Primera", agregó.

Finalmente, el emblema de los hinchas azules insistió en que "ahora, cuando termine el campeonato, pero no necesariamente en la B, porque después estás diez años en la B y la refundación se te fue al carajo. Para mí no es la solución irse a la B. No es bueno para el fútbol".