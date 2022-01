Diego "Mono" Sánchez y su vida post fútbol: Quiere presentarse en el Festival de Viña

Diego "Mono" Sánchez.

El portero aprovechó su tiempo libre para entregar algunas pistas de lo que será su futuro cuando cuelgue los guantes.

Uno de los grandes personajes que ya no veremos en las canchas del fútbol nacional es el arquero Diego “Mono” Sánchez, quien se encuentra buscando un club tras poner fin a un extenso y exitoso ciclo en Unión Española.

En una entrevista con el medio The Clinic, el arquero de 34 años entregó su visión respecto a lo que está ocurriendo en el país a nivel social. “Creo que el pueblo se está uniendo de a poco”, comentó.

En ese contexto, reconoció su felicidad por el triunfo que obtuvo Gabriel Boric en las elecciones presidenciales. “Boric me cae bien”, recalcó y tras ello sostuvo que “Boric se ve con unos huevos tremendos. ¡O sea… Yo ni cagando me hago cargo de un país!”.

Festival de Viña

Además, el excapitán de Unión Española reveló que tras el retiro de fútbol desea incursionar en los escenarios haciendo humor.

“Quiero hacer stand up. Me interesa. Ese ambiente me encanta. Quiero contar la vida del fútbol. Todos los chascarros”, reveló.

Al ser consultado sobre cuáles chascarros, el portero sorprendió con su respuesta: "Chis…eso lo voy a contar en el Festival de Viña…"