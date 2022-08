Diego López realizó una sincera reflexión tras aceptar la lucha de la U por el descenso

El entrenador aún cree que el equipo puede mejorar y evitar el temido descenso a la Primera B.

Un partido de "6 puntos" se juega este sábado la Universidad de Chile ante Curicó Unido en el Estadio La Granja. El elenco azul necesitan con urgencia un triunfo que les permita sumar de a tres para escapar de la temida zona de descenso a la Primera B.

La posibilidad de bajar de categoría vuelve a ser tema en el CDA y quien asume esa responsabilidad de alejar al equipo de los últimos lugares es Diego López. El técnico uruguayo sabe la posición en que se encuentra su equipo y admite que, si bien es preocupante, se puede salir.

"Todos le tememos a cosas y nosotros estamos ahí. Uno no piensa en eso, pero la tabla no miente. Lo tenemos presente. Tenemos que mejorar con puntos y saber que con lo que hemos hecho hasta ahora no ha alcanzado", dijo en conversación con La Tercera. "Nosotros nunca pensamos en descender. Nosotros pensamos en mejorar y llevar al equipo del otro lado. Pero tenemos que ver la realidad. Hay que ser conscientes de dónde estamos y trabajar más aún", añadió el técnico.

El entrenador llegó a la U con un equipo que acusaba tener un plantel mal conformado, con ausencia de refuerzos en puestos claves de la cancha y con una dirigencia que sigue siendo cuestionada por sus decisiones. Más allá de eso el técnico de los azules cree que el equipo a mejorado y confía en que los resultados llegarán.

"Nos encontramos con un plantel que tiene muchas ganas. Yo me esperaba un vestuario más alicaído, más cabizbajo. Nos encontramos con un camarín fuerte, con ganas de revertir la situación. Sabemos que hay que mejorar rápido para salir de una situación incómoda", cerró.