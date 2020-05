Dictadura del baile: Funcionarios desenmascaran a Cathy Barriga en Maipú

Un grupo de funcionarios y ex trabajadores de la Municipalidad de Maipú revelaron las consecuencias de no participar en las coreografías de la alcaldesa en sus redes sociales.

Una grave denuncia enfrenta nuevamente la alcaldesa Cathy Barriga, luego que El Desconcierto revelará una serie de testimonios de funcionarios y ex trabajadores de la municipalidad de Maipú, acusando a la jefa comunal de obligarlos a participar en sus intervenciones artísticas en redes sociales.

Un ex miembro del equipo de comunicaciones de la alcaldesa detalló que se ha naturalizado sumar a los funcionarios a sus performances públicas, infiriendo que al interior de la municipalidad se han tomado el asunto como si se tratara de un cruel aforismo: “el que no baila o no se saca una selfie, no sigue”.

Por otro lado, una ex funcionaria que trabajó muy de cerca con Barriga confesó que cuando los profesionales no quisieron sacarse selfies con ella al tiempo eran despedidos, aunque tuvieran un buen desempeño.

“Si tú no bailas con ella, se lo toma como una afrenta personal. Lo mismo pasa para los eventos, a mí me daba una vergüenza gigante, pero tenías que bailar o te costaba la pega. O es hacer el ridículo junto a ella o no te queda de otra”, lamenta la profesional.

Además, denunció que el narcisismo de la Jefa comunal raya al límite de la locura. En las publicaciones de reportajes o artículos de prensa la alcaldesa priorizaba más las fotos que el contenido.

“Podía ser pésimo el contenido, pero lo que le importaba era no salir mal. Ahí se ponía a llorar, echaba garabatos, que era culpa de nosotros que estábamos filtrando fotos, que cómo, que no hacíamos nada”, recordó la ex funcionaria.

Otro empleado municipal, explicó que la presión sobre los trabajadores es, en el fondo, una suerte de burla. “Muchos no le toman el peso a esto. En el último video de Tiktok salió uno de los funcionarios más serios, que lleva más de 20 años con contrato de planta, y se prestó para el baile. Eso nos llamó mucho la atención”, cerró.