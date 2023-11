Diana Bolocco y su hilarante comentario sin filtro en la Teletón 2023

¡Continuamos con los chascarros de la Teletón 2023! Y esta vez, la protagonista es nada más y nada menos que la presentadora de TV, Diana Bolocco. El momento ocurrió en medio del cierre del evento benéfico en la Quinta Vergara. Uno de los micrófonos quedó abierto y captó el divertido garabato que lanzó la periodista.



La “chuchada” de Diana Bolocco



Radio Biobío detalló que, momentos antes de la presentación de Karen Paola en el teatro, se logró escuchar una conversación entre Bolocco y el conductor de TV, Pancho Saavedra. En el audio, que fue transmitido en vivo, se escucha a Diana lanzando varias groserías.



“No seas pesado conmigo, conche… Cuatro años que no me ves, saco hue… No me hue… Lo voy a dejar acá arriba”, se escuchó decir a la animadora. El hilarante impasse de Diana Bolocco “no pasó piola” y se viralizó inmediatamente en redes sociales, sacando risas a los usuarios.



Aunque el contexto de la discusión es desconocido, quedó claro que todo era broma. Más tarde, según consignó Radio Biobío, algunas fuentes cercanas a Bolocco confirmaron que tras las cámaras ella suele ser “chucheta” en su manera de expresarse. Aunque siempre en tono de broma y nunca como una forma de insultar.