Diana Bolocco encaró a José Antonio Neme por polémicos dichos emitidos contra ella en La Red

La animadora del espacio matinal le recordó a su compañero las polémicas declaraciones que emitió contra ella cuando estaba en La Red.

El periodista nacional José Antonio Neme cumplió tres días en el matinal Mucho Gusto, donde su presencia ha marcado las redes sociales y ha dado paso para que su compañera de animación, Diana Bolocco, suelte algunas de sus bromas.

Así pasó justamente esta mañana cuando los animadores comentaban el regreso de Neme a Mega y éste dijo que se sentía como en el "tercer día de clases, y me siento como el que repitió y volvió al colegio, claro que repetí, me echaron del colegio, me fui a otro colegio donde lo pasé bien y después me llamaron para volver”.

Te puede interesar:

Ante este comentario, Diana Bolocco aprovechó su oportunidad y disparó diciendo "te fuiste a otro colegio y pelaste a todos tus ex compañeros", a lo que Neme rápidamente se justificó diciendo que "mira, lo que pasa es que eran apretados con los recreos, nunca me dieron colación".

Sin embargo, Diana no se rindió y volvió a lanzarle un irónico comentario a su compañero de conducción: "Yo te convidé mi colación, te la regalaba y me pelaste igual".

José Antonio Neme para salir del paso, dijo que le trajo un regalo a su compañera: "tuve un acto de desagravio contigo, hay que quedarse con uno le gusta y eso es tu simpatía y tu buen humor, por eso te traje colación, porque estás muy flaca".

Te puede interesar:

Finalmente, Diana Bolocco cerró la conversación y las bromas con su compañero y le dijo que "te perdono, y no quiero saber cuáles son mis 'dianismos' que no te gustan".