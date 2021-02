Di Mondo lanzó ácidas críticas contra Ignacio Briones en redes sociales

El modelo nacional Di Mondo se refirió nuevamente a su parecido físico con el ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Sin embargo, en esta oportunidad marcó sus diferencias con el actual precandidato presidencial de Evópoli.

En entrevista con Radio ADN, el modelo reveló que "veo una similitud, yo me río y no me molesta. No me molesta y todo eso yo me lo tomo con mucho humor, veo muchos memes, me río, unos que son más chistosos que otros, da lo mismo".

Luego, recalcó lo que lo distancia de Briones: "Creo que hay una gravedad en el gobierno de Piñera. Por experiencia de mis padres, mi papá vivió fuertemente el golpe militar y mi mamá también, por otro lado. No sé específicamente el número de muertes que hubieron, número de gente que perdieron los ojos, yo creo que fuertemente te diría que no me parezco en nada a Ignacio Briones; yo no podría como humano ser partícipe de un gobierno con ese nivel de falta de derechos humanos".

"No podría. Yo no puedo matar ni una hormiga", expresó Di Mondo, agregando que "claro, físicamente nos parecemos, pero rotundamente no somos personas parecidas".

Finalmente, el influencer manifestó que "hay gente que lo toma a la broma, pero si lo vemos desde un lado más profundo, ya no es chistoso. Porque es serio".