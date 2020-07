Di Mondo se refirió al parecido que tiene con el ministro Ignacio Briones

El modelo internacional confesó que estaría feliz de entregar consejos de moda al ministro de Hacienda.

El día que asumió el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en el gabinete de Sebastián Piñera, las redes sociales le encontraron un parecido increíble con el modelo internacional Di Mondo, quien suele sorprender con sus imponentes looks en eventos de pasarela mundial.

Y ese recuerdo revivió está semana, luego que el fashionista chileno radicado en Nueva York, se contactó con el programa "Sigamos de Largo" de Canal 13, donde le consultaron por el tema.

La encargada de revivir el tema fue la coanimadora Maly Jorquiera, quien declaró que: “Di Mondo es el doble oficial del ministro Briones. ¿Mito o verdad? Para los que creían que estábamos en cadena nacional, no. Es Di Mondo”

El modelo respondió con un simpático: “Mito poh. Mito”

Maly insistió con el tema y le consultó “¿Qué te pasa con eso? ¿Te da risa o te molestan las bromas?”

“No me molesta. Igual lo encuentro un poquitito chistoso, pero… Igual me parezco un poquito, pero no tanto”, detalló Di Mondo.

En ese momento, Francisca García-Huidobro se refirió al tema, detallando que: “No sé. Yo creo que a él lo tienen que haber jorobado harto más, porque aparte, cuando llegó al ministerio, básicamente con su pelo no había mucho que hacer. Ni ahora tampoco”

“¿Te gustaría darle algún consejo de capital, de vestuario? Porque de política mejor no nos metamos”, agregó Fran.

“Bueno, de finanzas podríamos hablar”, respondió el fashionista.

“Está escueta la finanza aquí. Pero sí, te está escuchando el ministro Briones”, replicó García Huidobro.

“Que me llame. Con mis amigos y mis asesores le podemos dar hartos consejos”, cerró el modelo.