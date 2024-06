Detención de Anita Alvarado en aeropuerto: el acuerdo de la "La geisha" con la justicia

Durante la jornada se dio a conocer el acuerdo al que habría llegado Anita Alvarado con la justicia tras agredir en septiembre de 2023 a un funcionario de la PDI en el aueropuerto, mientras acompañaba a una familiar que iba a realizar un vuelo internacional y cruzó el límite de control migratorio. Cabe mencionar que en el programa Sígueme "La geisha" reconoció que trató mal al Policía.

“Lo que pasó es que estábamos pasando la tarde ahí, yo venía de Viña del Mar, y la verdad es que… estábamos en el restaurante que está ahí afuera, cuando tú entras, afuerita. Se nos pasó la hora porque nos metimos en una conversación profunda” contó, confesando que se le gritó improperios al PDI.

¿A que acuerdo llegó Alvarado con la justicia?

“Y nos dimos cuenta (...) ‘ya estamos en la hora’ (dijimos), ‘corramos’. Me pasé de la línea, y ahí altiro empieza el tironeo. ‘No poh, espérate, háblame bien’. Entonces, a mí también se me salen las chuchadas, para qué. ‘Puta, no seas tan agresivo poh, mierda’. Es verdad que yo le contesté mal” confesó la controvertida mujer.

Por otro lado, la PDI declaró que la mujer además habría golpeado en el rostro a su funcionario. “Es en ese momento que esta mujer le propina un golpe de puño en el rostro al oficial de la policía” informó el subprefecto Juan Calatayud quien agregó que Alvarado se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de ser detenida.

Bajo esta misma linea la mujer fue formalizada en el Primer Juzgado de Garantía de Santiago por los delitos de maltrato de obra a funcionario policial y falta de obediencia a autoridad pública. En donde se le aplicó una multa de 1/3 de UTM, la cual no deberá pagar ya que, pasó una noche detenida y se le solicitó a la mujer realizar unas disculpas publicas hacia el funcionario afectado.

