Detalles importantes que debes conocer sobre el retiro del 10% de los fondos de AFP

El día de ayer fue aprobada la reforma de ley que buscaba la aprobación del retiro de los fondos de las pensiones de las AFP, donde la Cámara Alta estuvo discutiendo y aprobando distintos incisos que componen la mencionada ley.

Uno de ellos fue la indicación de carácter “intangible” que evita retenciones, descuentos y/o embargos de los fondos.

✅ Aprobado. Adicionalmente, se acaba de aprobar, por 29 votos a favor y 14 en contra, el siguiente inciso. pic.twitter.com/oZZYVchSfV July 23, 2020

También se aprobó el plazo de un año para realizar las solicitudes del retiro, donde el pago de la primera cuota sea ofrecida al cabo de 10 días tras la petición formal del fondo.

La segunda cuota por su parte será en el plazo de 30 días después del primer deposito.

✅ Aprobado. Fueron aprobados, además, por 29 votos a favor y 14 en contra, el siguiente articulado de la reforma constitucional, el que en términos generales se refieren a normas de implementación del retiro, procedimiento y plazos. #RetirodeFondos pic.twitter.com/SVnDsM4Zcz — SenadoChile (@Senado_Chile) July 23, 2020

Además quedó aprobado el inciso donde los fondos retirados no constituyen una renta y serán pagados de forma íntegra.

"Es muy importante que se sepa que los señores parlamentarios que están aprobando esta reforma, todos ellos van a poder retirar cuatro millones 300 mil pesos de sus cuentas individuales, pero como hay una exención de impuestos, esto significa que los parlamentarios que están votando a favor se han autoasignado un bono directo a sus bolsillos de 1 millón 700 mil pesos", comentó el senador RN Andrés Allamand

"Es un verdadero escándalo", planteó.

Ante esto, el senador Carlos Montes (PS), lamentó "el ataque de Andrés Allamand. Lo conocí con otra estatura democrática".

"Lamento profundamente el tono, porque finalmente nos alude a todos los senadores y senadoras. Entiendo que, si él tiene sacado el cálculo, es porque probablemente pretenderá sacar un recurso. En lo personal, no lo voy a hacer, no me parece adecuado", añadió Felipe Harboe (PPD).

✅ Se aprobó también, por 29 votos a favor y 14 en contra, el siguiente inciso. #retirodefondos pic.twitter.com/h30jgFnHh4 — SenadoChile (@Senado_Chile) July 23, 2020

Contrario a esto, fueron rechazados algunos incisos:

Definir fondos de pensiones como "inembargables e inexpropiables" y de propiedad de los trabajadores

❌ Rechazado I El inciso incluido en esta imagen fue rechazado por la Sala del Senado. Obtuvo 24 votos en contra y 18 a favor. #retirodefondos pic.twitter.com/OfeysFtonl — SenadoChile (@Senado_Chile) July 23, 2020

También fue rechazado la creación de un Fondo Colectivo Solidario de Pensiones, que buscaba compensar las futuras pensiones de quienes accedan al retiro.

❌ Finalmente, el Senado rechaza por 25 votos en contra, 7 a favor y 10 abstenciones, el inciso relativo a la creación del Fondo Colectivo Solidario de Pensiones.



Se levanta la sesión. #RetirodeFondos pic.twitter.com/1EtItPaMJM — SenadoChile (@Senado_Chile) July 23, 2020

Se espera que hoy la Cámara de diputados reciba las modificaciones ejecutadas como tercer paso constitucional.