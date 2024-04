Colo Colo tuvo una jornada para el olvido y cayó goleado por 3 a 0 en su visita a Ñublense, y un exjugador del Cacique criticó duramente el rendimiento de los albos, donde además le dio con todo a uno de los actuales atacantes del cuadro colocolino, el cual, a su juicio, no tiene lo necesario para estar en el club.

Hablamos de José Luis Álvarez, quien no perdonó y desaprobó contundentemente lo mostrado por Leandro Benegas, quien tuvo la oportunidad de ser titular frente a los chillanejos: "Ninguna posibilidad para este muchacho, Leandro Benegas no es para Colo Colo". "No tenemos un centrodelantero", arrancó en diálogo con Bolavip.

Igualmente, afirmó que el delantero no es el único culpable del pésimo resultado, pues el rendimiento de este equipo alternativo del técnico Jorge Almirón fue desastroso en líneas generales: "Más allá de un jugador, no podemos perder 3-0, no puede ser, no tenemos equipo, solo tenemos uno. Ñublense nos ganó bien".

Además, destacó la campaña que está realizando la Universidad de Chile, archirrival del cuadro albo que, de vencer hoy a Unión Española, podría conseguir una importante ventaja en lo más alto de la tabla de posiciones: "Quedan muchas fechas, y si la U gana quedamos a nueve puntos, es difícil porque la U está jugando bien".

Y para finalizar, el exariete reprochó la manera en que varios jugadores desaprovecharon una valiosa oportunidad gracias a la rotación que llevó a cabo el técnico, pues era el momento de ganarse un lugar importante en el esquema colocolino: "Hablamos mucho de los jugadores de casa, pero por ejemplo Rojas nada hoy". "Así es difícil", sentenció Álvarez.