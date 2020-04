Destacada economista realiza importante análisis sobre el financiamiento a Pymes ante emergencia sanitaria

Andrea Repetto, economista de la Universidad Adolfo Ibáñez, realizó hoy un análisis del financiamiento que recibirán las Pymes, en el marco de los anuncios realizados por el gobierno ante la emergencia sanitaria en la que nos encontramos.

“Los bancos van a ganar plata. No hay que ser ingenuos. Los bancos están haciendo esto porque es un negocio. Es un negocio porque en el fondo el Estado le está cubriendo mucho de sus costos. Le está entregando una garantía hasta el 85%. O sea, si los dueños de las pymes no pagan entonces una parte importante la van a recibir igual porque el Estado la va a pagar”, aseguró en la conversación que sostuvo con CNNChile.

Cabe destacar que Repetto recordó que el Banco Central está prestando dinero “a tasas bajísimas”, concretamente a una tasa nominal de 0,5%, a cuatro años, pero que bajo ningún caso van a perder dinero.

“¿Qué es lo que le queda al banco? Le quedan los costos operacionales, que tienen que pagarlo, evaluar a los clientes, definir a quiénes les van a entregar y una utilidad. Yo creo que en esa brecha va a haber una utilidad y no me extrañaría que se pegaran al 3,5% nominal”.

“Si es que no hubiese habido este mecanismo yo creo que las pymes no tienen quién les preste o si les prestan le van a prestar a unas tasas irrisorias”. “Las soluciones de mercado, las soluciones individuales no funcionan simplemente. Los bancos les parecen que todas estas empresas son muy riesgosas. No están disponibles a prestarle o le van a prestar a unas tasas que son altísimas. Entonces, tiene que entrar el Estado”, concluyó.