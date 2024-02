Otro verdadero héroe sin capa se alzó en medio de la tragedia por incendios forestales que afectan a la región de Valparaíso. Rodrigo Estay, es un trabajador de la construcción que pudo rescatar a tres pequeños niños en medio del incendio que avanzaba sobre su casa en Viña del Mar. El hombre es vecino de Lomas Latorre, en el sector Achupallas. Contó que cuando intentaba evacuar por la cercanía del fuego, durante la apocalíptica jornada del pasado sábado, oyó los gritos de una mujer.

“Ella empezó a gritar y nadie la pescaba, yo solté a los perros y dije ‘no, voy a sacar a mi vecina’”, contó Rodrigo durante la transmisión del matinal Mucho Gusto, de Mega. La adulta mayor, quien presentaría discapacidad, estaba encerrada en su casa junto a sus tres nietos, de uno, seis y diez años de edad. “Ella los cuidaba en el día porque sus padres trabajan”, contó el trabajador.

Trabajador realiza angustioso rescate

Rodrigo entregó los detalles de su hazaña que permitió ayudar a los tres niños y la abuela. Tuvo que derribar una puerta para sacarlos. “El mayor, que tiene diez años, se me pegó como lapa. Me decía ‘tio, nos vamos a morir, ayúdeme, no quiero morirme’. Al más chiquitito de un año y medio lo envolví en una sábana y el del medio tiene seis años. No sé cómo me los pude llevar a los tres”, contó.

“La señora estaba en shock, no podía caminar… más encima estaba encerrada, tenía todo con llave, y yo entré con desesperación, le boté la puerta, entré, pesqué a los niños y los dejé en la casa de unos familiares míos… nunca lo voy a olvidar, no la contamos dos veces”, aseguró.

A pesar de su heroica actuación, la terrible experiencia será imborrable para este obrero. “Nunca en mi vida había visto una tragedia así, es una cosa que nunca se va a olvidar… Hubo vecinos un poco más abajo que no alcanzaron a arrancar”, relató.