Desempleado se quebró en pantalla tras recibir oferta laboral en plena entrevista en Mega

El momento se dio en Meganoticias Alerta, cuando Rodrigo Sepúlveda leyó el inesperado mensaje que llegó a su celular mientras entrevistaba al sujeto.

Una emotiva situación se dio en medio de un despacho por el Día del Trabajador en el noticiero "Meganoticias Alerta", donde se conoció la historia de Felipe, ingeniero comercial desempleado que se gana la vida con un emprendimiento de legumbres, y quien tuvo tiempo para conversar con el programa acerca de su compleja situación.

Desde una feria de Ñuñoa, el hombre contó que lleva dos años sin poder trabajar en su aérea. "No sé si las autoridades tengan que ayudar aquí. Lo que sí, me gustaría que la gente que está a cargo de la contratación de personas no nos deje de lado porque tenemos más de 40 años", indicó Felipe.

Te puede interesar: Vanessa Daroch anunció el nombre del futuro Presidente de Chile

"Me ha costado principalmente que sea considerada mi experiencia para trabajar. Yo lamentablemente nunca me dediqué a un área específica. Yo soy ingeniero comercial de profesión, decidí estudiar a los 42 años, egresé a los 46 y de ahí me ha sido muy difícil encontrar trabajo", añadió.

Fue en este contexto que Rodrigo Sepúlveda, animador del espacio, dio a conocer una buena noticia. Mirando su celular, el periodista procedió a leer el mensaje que recibió por parte del gerente general de Embotelladora Metropolitana. Para alegría del comunicador, el empresario ofrecía un puesto de trabajo para el entrevistado.

"Gracias Rodrigo… me invade la emoción, de verdad", alcanzó a responder Felipe, quien se quebró en pantalla.

"Me piden tus datos, tu currículum, así que con Antonia (periodista en terreno) nos coordinamos, porque acá me acaba de escribir él. Yo no lo conozco, pero me escribe acá (muestra su teléfono). Se llama Marco Orellana", agregó Rodrigo, quien también se vio emocionado con el momento.

"Qué alegría de noticia en un 1 de mayo, de verdad que sí. Muchas gracias Rodrigo", cerró Felipe.