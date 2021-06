Desde Italia afirman que Alexis Sánchez es del gusto del nuevo DT del Inter

La prensa del país de la bota reconoce que el nuevo técnico del Inter de Milán, Simone Inzaghi, mantendrá a Alexis Sánchez en el equipo.

Una serie de cambios llegarán seguramente a Inter de Milán con el arribo de su nuevo director técnico, Simone Inzaghi. Y uno de esos cambios podría incluir a Alexis Sánchez. Todo considerando la reducción de presupuesto que se pretende instaurar en el flamante campeón de la Serie A italiana.

El atacante chileno se volvió una pieza importante con el transcurso de la temporada que recién terminó. Es más, logró meterse entre las estrellas del equipo en delantera: Romalu Lukaku y Lautaro Martínez. Tanto así que el propio Antonio Conte reconoció que le gustaría darle más minutos.

"Soy honesto y digo que eso me tiene complicado, no ponerlo como titular", señaló el ex técnico lombardo. Esto debido al gran registro que alcanzó el tocopillano, anotando siete goles y siete asistencias que fueron fundamentales para que el Inter levantara otra vez el título tras once temporadas.

Con la llegada de Inzaghi otra vez todas las miradas apuntan al “Niño Maravilla”, pero esta vez por el factor económico. El cuadro nerazzurro busca reducir los costos en un 30%. Ante eso, el sueldo de 7 millones de euros por temporada del atacante nacional complican su continuidad en el club.

Pese a eso, el primer respaldo llegó desde el ámbito deportivo. Esto según lo que confirmó La Gazzetta dello Sport este domingo, donde reconocieron que Alexis "le gusta mucho a Inzaghi. Porque también es capaz de jugar detrás del centrodelantero", detallan.

Así, queda en claro que las intenciones del nuevo estratega es incorporar un solo jugador en la línea ofensiva. Donde además de Lautaro, Lukaku y Alexis solo tiene al joven Andrea Pinamonti, por lo que no tiene contingente en exceso para la ardua temporada que se le aproxima al Inter.