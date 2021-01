Denunciante de Florcita Motuda impactó con duras declaraciones contra el parlamentario

"No quería que nadie supiera que anduve con él, y sobre todo lo que me pasó, porque me puede afectar en mi trabajo", relató la afectada.

Unas duras declaraciones contra el parlamentario Florcita Motuda emitió su ex pareja de 35 años, identificada con las iniciales J.N, en el programa "La Voz de los que sobran". La mujer relató los antecedentes de una relación que calificó de "tóxica", donde el diputado la habría grabado teniendo relaciones sexuales sin su consentimiento.

Fue el 8 de enero que la denunciante, de 35 años y cuya identidad se mantiene bajo reserva, presentó una denuncia ante la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones de Ñuñoa.

La denunciante relató en la entrevista que conoció al diputado "porque lo admiraba, era uno de mis grandes ídolos, le compré toda esta parada de Florcita Motuda, el ser de amor, de luz".

J.N. señala que con el músico tuvo "una relación muy tóxica" de dos años, detallando que en su primera cita él le dijo: "creo que a ti se te erectan los pezones”, y la invitó a un motel. "Incluso la primera vez que tuvimos relaciones, le exigí usar preservativo, no lo hizo", dijo.

"Yo tomo pastillas para dormir porque sufro de depresión severa, él lo sabía, me veía tomar las pastillas, yo quedo inconsciente porque son pastillas fuertes. Al otro día me contaba que había tenido relaciones conmigo, luego me enteré que le mostró fotos mías desnuda a su jefe de gabinete", detalló.

Y es que según la denunciante, Florcita Motuda defendía su actuar y se "excusaba con que eso hacían los hombres".

La denunciante asegura que llegó al convencimiento que estaba siendo víctima de violencia sexual "cuando él me hizo fantasear (sexualmente) con mi hermana mientras teníamos relaciones". E incluso, dijo, "me hizo hacer tríos con un conocido de él y me grabó sin mi consentimiento".

Fue su familia la que la instó a denunciar. Su hermana, detalló, contactó al Sernam para que le entregara ayuda.

"Yo iba a denunciar, pero cuando me hicieron hacer una lista (enumerando todos los hechos que ocurrieron con Alarcón), me dieron ganas de tirarme con la bicicleta contra un vehículo, y la abogada me dijo que no estaba preparada", detalló.

Tras esto, dijo, fue hospitalizada para abordar sus ideaciones suicidas.

Al testimonio de J.N. se sumó este domingo una nueva denuncia de una funcionaria de la SCD por hechos ocurridos hace 7 años, cuando el músico era parte del Consejo Directivo de esta agrupación.