Un nuevo caso de bullying remece a la comunidad estudiantil, esta vez el hecho ocurrió en el colegio María Reina de la comuna Isla de Maipo y la víctima es un estudiante de sexto básico, quien padece de espina bífida, una afección que afecta la columna vertebral.

El menor fue agredido por parte de un compañero, quien le propinó patadas en reiteradas ocasiones. El papá del estudiante detalló a 24 Horas que "fui a buscar a mis hijos a la casa de la mamá, ellos viven con ella, y la mamá me dice ‘necesito hablar contigo, es algo serio’, ahí me muestra el celular. Me dio rabia e impotencia ver cómo a mi hijo le están pegando en el suelo".

"Me dio rabia de no haber estado yo ahí para defender a mi hijo", agregó el padre en medio de lágrimas. Por su parte, la Defensoría de la Niñez señaló a través de X -antes Twitter- que "frente a los hechos de maltrato a niño en colegio de Isla de Maipo, informamos que hemos tomado conocimiento de la grave situación y que nos pondremos en contacto con el padre a la brevedad para iniciar acciones".

Mientras que la jefa de División de Protección de Derechos Educacionales de la Superintendencia de Educación, Marggie Muñoz, señaló que "hemos ingresado una denuncia de oficio con el objeto de investigar lo ocurrido y determinar si el establecimiento aplicó los protocolos de actuación que deben estar en su reglamento interno".