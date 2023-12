Dos mujeres decidieron sacar la voz y denunciaron al alcalde de Victoria Javier Jaramillo. El Ministerio recibió las denuncias a principios de año y solicitaron realizar un peritaje a las víctimas quienes trataron al edil de "Psicópata y depredador sexual".



Una de las mujeres afectadas llamada Claudia, de 53 años y trabajadora municipal hace 9 años, señaló para T13 que el edil "no tiene ningún arrepentimiento de lo que hizo" y que la agredió por primera vez en 2016. En esa ocasión la autoridad comunal se desvió al ir adejarla a su casa y la manoseó, en una segunda oportunidad señaló que "él me hizo hacerle sexo oral. Sin consentimiento".

Alcalde de Victoria acusado de abuso sexual



Una segunda denunciante llamada Carmen también trabajadora de la municipalidad, explicó que Jaramillo la llevó a una sala "cerró la puerta por dentro. Le puso seguro. Me tocó los pechos, la entrepierna, me apretó fuerte. Nunca pensé que me iba a pasar a mí...".



Tras ser despedida colocó una denuncia y tras conversar con sus compañeras acudió a un jefe directo que le dijo. "Siéntete orgullosa, es el alcalde, no es cualquier hombre".



El alcalde continúa trabajando en su comuna con normalidad y al ser consultado por el mencionado medio sobre las graves denuncias en su contra mencionó que "vamos a esperar que se lleve a cabo el proceso".

Sin embargo, no mostró rostro de preocupación al contrario, se mostró sonrriente y tranquilo ante la consulta de Emilio Sutherland.

"Otro desgenerado", "Este infeliz es el Alcalde de mi comuna, hizo un persecución contra mi familia y nos arruino la vida. Una de las víctimas es mi amiga hace 30 años y yo le creo", "Maldito!! Que pena las declaraciones de las víctimas!", fueron algunos de los comentarios que recibió.