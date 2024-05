Grabaron ataque sexual y lo difundieron: Denuncian abuso “en manada” en la Escuela de Gendarmería 

Un estudiante de la Escuela de Gendarmería presentó una denuncia por abuso sexual contra un grupo de 9 a 10 alumnos al interior del establecimiento. Esto luego que los individuos coordinarán un ataque contra la víctima. Y no solo eso, sino que los sujetos grabaron el hecho y lo compartieron en redes.

Un reportaje de 24 Horas entregó el relato de la víctima. Según contó, se acercó a otro estudiante al interior del establecimiento, cuando se cortó la luz. En ese momento, un gendarme alumno gritó como señal, para que otros 9 sujetos lo atacaran y abusaran sexualmente.

“Vi al alumno del curso F quien estaba triste porque no le fue bien en la prueba. Lo apoyé y aconsejé. Luego se cortó la luz... Un gendarme alumno me bajó los pantalones y gritó ¡Ya! Los alumnos del curso F, cercanos a mi persona, me abordan y me arrastran por el piso”, relató la víctima.

“Traté de sujetar mis pantalones y mi ropa interior, teniendo una risa nerviosa por la misma situación desagradable”, agregó. La víctima presentó una denuncia ante Carabineros, y el caso fue derivado al Ministerio Público que ordenó a la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI realizar las diligencias pertinentes para determinar a los responsables del ataque.

¿Qué declaró Gendarmería sobre lo sucedido?

Por su parte, Gendarmería confirmó los hechos a través de un comunicado. Informaron que dos agresores fueron identificados y expulsados de la institución. “La dirección del plantel instruyó la realización de una investigación interna y determinó la desvinculación inmediata de los dos gendarmes alumnos involucrados por su responsabilidad en la agresión y por el registro y difusión de lo ocurrido a través de redes sociales”, señalaron en el comunicado.

Además, el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, explicó que el caso está en investigación, pero que la institución ha colaborado con el Ministerio Público. “Las investigaciones están en curso, las denuncias se efectuaron y la disposición que da tanto el fiscal de Gendarmería como lo que decrete el Ministerio Público, en su momento se va a lograr saber. Nada hay por adelantado, porque todavía están en proceso investigativo”, sentenció Urra.

Difundieron el abuso por WhatsApp

Aunque hay dos gendarmes desvinculados, la víctima ha explicado que fueron más los agresores. Contó que quedó semidesnudo en el lugar y fue grabado sin su consentimiento entre medio de burlas.

“Pasaron cinco minutos, yo ya me había parado en vivo de la situación. Me cuenta un gendarme alumno que escuchó que me habían grabado este video, lo habían compartido por el Whatsapp de su curso”, reveló en su testimonio la víctima.

En tanto, entre las causas del ataque se baraja un posible móvil discriminatorio. Esto debido a que la víctima sería de una orientación sexual distinta a la de sus agresores.