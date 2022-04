Denisse Flores reveló que terminó con Rodrigo Herrera por su condición sexual

"Quedé descolocada... comprenderás que así se acaba un matrimonio inmediatamente”, relató la ex esposa del comunicador.

En toda una bomba nuclear se convirtieron las recientes declaraciones de Denisse Flores, ex esposa del periodista Rodrigo Herrera, de quien se separó durante el año 2018. La mujer, quien actualmente vive en España, encendió el debate público tras unos dichos que lanzó sobre su ex pareja en el programa First Dates, uno de los más vistos en ese país.

La bomba la dio a conocer Cecilia Gutiérrez, quien este miércoles realizó un live de Instagram donde mostró el momento exacto del relato de Denisse. “No hubiese tenido nada de raro que aparezca la ex de un chileno entrevistada, si no fuera por lo que ella reveló en esta entrevista. Lo pensé mucho antes de mostrar este video, porque pertenece al ámbito privado, pero ella lo dijo en la televisión española, en uno de los programas más vistos”, dijo de entrada la periodista de espectáculo.

Luego, le puso play al video donde la mujer cuenta la supuesta razón detrás del quiebre amoroso con el comentarista deportivo.

“Tuve un problemilla y me divorcié. De un día para otro, sin ninguna idea, sin nada, lo pillé con un hombre en la cama y quedé descolocada, entonces comprenderás que así se acaba un matrimonio inmediatamente”, le reveló al conductor del espacio, donde contó que el matrimonio duró apenas 8 meses y que recién el año pasado les salió el divorcio. Y en esa misma línea, reconoció: “yo me casé con él y no sabía, imagínate la impresión”.

Sin embargo, Denisse fue más allá y profundizó en su testimonio. “Tuvimos una relación de siete años, todo bien, pero después de habernos casado me doy cuenta de que le gustan los hombres”, reiteró. “A mí me da igual los gay, yo tengo amigos y no tengo problema, pero si es tu pareja, llevas siete años y no te dice, todo mal”, cerró.

Finalmente, fue la misma Cecilia Gutiérrez quien recalcó que no tenía más antecedentes de la situación, y que sólo decidió mostrar el video porque Denisse lo contó en un programa de televisión.