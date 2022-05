¡Demente! Claudio Reyes justificó la agresión sexual de camarógrafo contra Irací Hassler

“Me da lo mismo. Lo que le hagan a esa, es poco. Es una chanta, pero de aquellas”, lanzó el "humorista".

Claudio Reyes

Repudio nacional generaron las palabras emitidas por el humorista Claudio Reyes, quien dio su opinión por el incómodo momento que vivió la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, con un ex camarógrafo de CNN Chile, quien terminó siendo despedido por ello. Recordemos que todo se llevó a cabo cuando un trabajador del canal estaba instalando el “retorno” para la política de Santiago.

“Alcaldesa, no se preocupe, se lo voy a poner despacito, como anoche”, fue lo que le habría indicado el trabajador a la edil. Después de eso, fue despedido de la estación de inmediato. Ante esa situación, el actor y comediante participó en el programa de YouTube “El Facho Cola”, donde habló del hecho y comentó que “me da lo mismo. Lo que le hagan a esa, es poco. Es una chanta, pero de aquellas”.

Recordemos que el ex trabajador de CNN Chile salió a disculparse rápidamente de sus declaraciones emitidas. “Quiero pedir disculpas públicas a la alcaldesa de Santiago Irací Hassler por el desafortunado comentario que realicé sin intención, sin querer, totalmente involuntario. Me siento triste y muy avergonzado por lo ocurrido. Ahora quedé sin trabajo y necesito más que nunca que no me cierren las puertas, porque tengo una familia por delante y dos hijas que necesitan de mí”.