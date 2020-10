Delincuentes menores de edad asesinan a mujer en violento portonazo en Peñalolen

Un portonazo en la comuna de Peñalolén, en el sector de Quilín, terminó con una mujer -de 57 años- fallecida debido a las múltiples heridas cortopunzantes que recibió por menores de edad que pretendían robar su vehículo.

"Una mujer adulta, momentos en que se encontraba ingresando a su domicilio, es interceptada por sujetos presumidos de armas blancas que la abordan con el objetivo de sustraer su automóvil", describió el capitán de Carabineros, Danilo Vauhnik, oficial de ronda de la Prefectura Oriente.

El uniformado agregó que la víctima fue trasladada por los vecinos hasta el Hospital Doctor Luis Tisné Brousse para tratar las heridas ocasionadas durante el asalto. Lamentablemente, la mujer murió horas más tarde.

@fiscaliaoriente investiga robo con homicidio tras portonazo ocurrido en Quilín, #Peñalolén: fiscal María Cecilia Pino dispuso trabajo de Brigada de Homicidios y Biro Oriente de @PDI_CHILE (procedimiento en desarrollo) #FIscalíadeFlagrancia pic.twitter.com/MFyjOn3MSF — Fiscalia Oriente (@fiscaliaoriente) October 23, 2020

Como "tremendo" y "lamentable" calificó la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, el homicidio de una mujer ocurrido la tarde de ayer en esa comuna, en medio de un "portonazo", es un hecho tremendo que a uno lo afecta en lo personal también". "Nosotros estamos acostumbrados a tener conflictos, pero cuando hay la vida de una persona o cuando hay una familia destruida no hay cómo no comprometerse con el caso no solo del ámbito como autoridad, sino también en lo personal",