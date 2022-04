Delincuentes de Colo Colo amenazaron de muerte a jugador de la Unión Española

El integrante el cuadro hispano expuso los mensajes que recibió una vez finalizado el partido a través de redes sociales.

Un nuevo caso de violencia y de ordinariez demostraron los hinchas de Colo Colo tras la derrota ante la Unión Española el pasado domingo en el Estadio Santa Laura.

En esta oportunidad, la víctima fue el jugador Benjamín Galdames, uno de los protagonistas y autores de los goles donde el cuadro hispano pudo alcanzar a los albos en la punta del campeonato nacional.

El delantero fue una de las grandes figuras, ya que tras el gol casi se va a las manos con César Fuentes, cuando ya había sido reemplazado. Esto último gatilló que el árbitro decidiera expulsarlo.

Sin embargo, la situación no quedó ahí. Más tarde, el delantero reveló a través de redes sociales que una serie de amenazas que recibió tras el pitazo final.

“Que lamentable vivir otra vez la misma situación, amenazas y malos deseos para mi familia y para mí. Esta vez ya se pasaron de la raya mandando datos personales”, escribió el jugador en su cuenta de Twitter, donde mostró mensajes en su contra y también amenazas directas a sus familiares.

“Soy humano igual que todos ustedes que están leyendo esto, les pido respeto que yo a ustedes se los doy”, complementó.

Tras su publicación, el jugador recibió el apoyo generalizado de los usuarios en el cibermundo. Incluso, su hermano Thomas también salió a prestarle ropa.

“Que pena leer esto, es increíble. No se dan cuenta que es futbol. Benja me mostró toda las amenazas, ni se imaginan las cosas que le dicen, esta no es nada con todo lo que le ponen. Una vergüenza realmente”, afirmó el defensor.