Delincuentes asaltaron y le robaron mochila a una niña de 10 años en furgón escolar

Increíble, pero cierto. Un grupo de infelices realizaron un insólito robo en contra de una mujer que esperaba locomoción colectiva y un furgón escolar con ocho niños en su interior y su conductora.

Robo en contra de un furgón escolar con ocho niños.

El automóvil se detuvo en Volcán Viedma con Cerro Tronador, donde asaltaron a la mujer que esperaba movilización, luego caminaron hacia donde estaba estacionado un furgón escolar, esperando a un estudiante.

Según la información entregada por la PDI, la conductora del vehículo fue encañonada y luego le robaron las llaves de su vehículo. Además, le sustrajeron un bolso a una niña de solo 10 años. La mujer se comunicó con Radio Biobío, y relató que “se bajaron cuatro tipos con pistolas, me abrieron la puerta, me quitaron las llaves y robaron mochilas, y se fueron...a la señora le robaron todo”.

En conversación con el matinal “Mucho Gusto”, explicó que “cuando yo me di cuenta traté de poner el centralizado para cerrar las puertas, pero el tipo alcanzó a abrirme la puerta. Me robó los documentos de un banano que tenía puesto, las llaves del furgón y se llevó la mochila y lonchera de la niña que iba al lado mío”. Además, señaló que “la niña no quería entregar, entonces me puso la pistola en la cabeza y que le entregara las cosas”.

Doris precisó que ”la shockeada era la niña que estaba a mi lado, lloraba mucho. Ella afirmó su mochila, me decía ‘tía estaban mis cuadernos’”.

Por otro lado, Roberto, el padre de la niña a la que le robaron la mochila, también conversó con el matinal de Mega, donde indicó que “ahora tengo un sentimiento de rabia, de pena, de todo, porque ver a mi hija llorando. Ella era la que iba de copiloto y le quitaron su mochila con fuerza, con pistola y lo único que me dice es que no entiende por qué se la quitaron”. “Afortunadamente, a mi hija no le pasó nada, pero qué hubiera pasado si el gallo le hubiera disparado, si hubiera muerto”, concluyó.