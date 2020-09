Delincuentes a favor del "Rechazo" destrozaron mural dedicado a Mon Laferte en Santiago

View this post on Instagram

Un nuevo crimen a la cultura 💔. Así amaneció hoy el mural de Mon Laferte ubicado en Av. Matta 576, que realizamos como Fotorock hace 1 año. Adherentes al Rechazo fueron los responsables❗️ No nos dejamos sorprender con la poca tolerancia, donde ni el Arte ni nada se salva. Rechazamos totalmente lo ocurrido, el tratar de politizar una acción de Arte que nada tiene que ver con la política, no tiene ningún sentido. Seguimos firmes, esto nos da fuerza para seguir trabajando y creando instancias para la comunidad. Esto es, literalmente, una raya en el camino. *La obra fue realizada por del artista Julio “Ros” Pizarro @ros.ny, en septiembre de 2019, en el marco de la Expo Urbana #IconosaCieloAbierto. El proceso duró 7 días e incluyó la técnica de graffiti-mural y stencil. El registro mural corresponde a una adaptación de la fotografía tomada por @ignacioorrego, en el concierto que brindó #MonLaferte en La Cumbre del Rock Chileno de 2017, en el Estadio Nacional. Si rechazas este acto, por favor dale me gusta a este post, ayúdanos a compartir y viralizar esta noticia. #Fotorock